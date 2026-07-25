La RFEF aloja en la Ciudad del Fútbol a familias afectadas por los incendios de Madrid y Castilla y León

Archivo - March 20, 2024, Madrid, Spain: A member of a security company seen standing outside the Spanish Football Federation's premises during a Police raid at the Spanish Football Federation (RFEF), in Las Rozas. - Europa Press/Contacto/Gustavo Valiente - Archivo

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha puesto a disposición su residencia oficial en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para alojar a familias vulnerables que han sido desalojadas de sus municipios debido a los graves incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a Castilla y León.

"Esta iniciativa solidaria se gestiona en coordinación directa con el Ayuntamiento de Las Rozas, institución que centraliza parte de la acogida de los ciudadanos desplazados, así como con Protección Civil. Las familias ocuparán las habitaciones de la Residencia de la Selección, instalaciones de uso habitual de los equipos nacionales", informó este sábado la RFEF con un comunicado en su página web.

La nota de prensa añadió que "a través de los servicios de asistencia social" previstos para este escenario, "se priorizará a los núcleos familiares en situación de especial vulnerabilidad o emergencia social".

"El Ayuntamiento de Las Rozas, junto a los equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid, y Protección Civil continuará canalizando las necesidades logísticas y sociales de los afectados", concluyó la RFEF.