La RFEF anula la resolución del Juez Único en segunda instancia y el Rayo-Oviedo se jugará como programó LaLiga

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Nacional de Segunda Instancia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) declaró nula la resolución del Juez Único sobre el partido Rayo Vallecano - Real Oviedo, por lo que el encuentro se jugará el 4 de marzo como había programado LaLiga.

"El Comité ha acordado por unanimidad declarar la nulidad de la resolución de instancia, al considerar que la RFEF carece de competencia para revisar o declarar la ineficacia de las decisiones adoptadas por LaLiga en materia de suspensión, aplazamiento y fijación de fechas de los partidos de las competiciones que organiza", informó la patronal en un comunicado.

Dicho Comité estudió los recursos interpuestos por el Rayo, el Oviedo y LaLiga contra la resolución dictada el pasado 19 de febrero por el Juez Único de Competiciones Profesionales, en la que apuntaba que LaLiga carecía de habilitación normativa para suspender partidos, como hizo el pasado siete de febrero con el encuentro que debía celebrarse en Vallecas en la jornada 23 de LaLiga EA Sports.

El Juez Único anuló la suspensión y dejó sin efecto la fecha de 4 de marzo que había programado LaLiga, la cual alegó su potestad para determinar, modificar o suspender un partido como parte de la organización del campeonato. Así, en segunda instancia, la RFEF da la razón a la patronal porque, como apuntó LaLiga la semana pasada, la RFEF no tiene competencias revisoras sobre sus decisiones.

"La resolución fundamenta su decisión en la Sentencia firme de 18 de diciembre de 2024 de la Sala Sexta de la Audiencia Nacional. El Comité Nacional de Segunda Instancia subraya que la obligatoriedad de respeto y acatamiento de las decisiones judiciales firmes no queda supeditada a la conformidad de la Federación o sus órganos con su contenido, recordando que en un Estado de Derecho la discrepancia subjetiva no exime del cumplimiento de una sentencia", dice la nota de este miércoles.

De esta forma, el partido entre Rayo y Oviedo, que no se jugó en su día por el mal estado del césped de Vallecas, "se disputará en la fecha programada por LaLiga", el 4 de marzo alas 19.00.