La RFEF y Castellón presentan la Supercopa de España Iberdrola - RFEF

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Supercopa de España Iberdrola quedó presentada este viernes en un acto oficial con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y del presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento castellonense albergó la puesta de largo del torneo que tendrá lugar en el estadio de Castalia, entre los días 20 y el 24 de enero. FC Barcelona, Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid y Athletic Club se jugarán el primer gran título del nuevo año.

Además, la Supercopa de España Femenina supondrá para Castellón mucho más que un gran evento deportivo, por las iniciativas y actos paralelos a los partidos que tocarán esferas sociales, educativas, solidarias y de apoyo a las aficionadas y aficionados al fútbol.

"La buena noticia que supone la disputa aquí en Castellón de la Supercopa, gracias a la decidida implicación y compromiso de las diferentes administraciones públicas para que este gran evento, que va mucho más allá del fútbol, pueda celebrarse", dijo Louzán.

"España con su Selección es la número 1 del ranking mundial tanto en masculino, como en femenino y si bien la realidad del fútbol disputado por mujeres supone una realidad imparable, necesita de la ayuda de todos para seguir dando pasos en este proceso de mejora constante", añadió el presidente de la RFEF.

Carrasco describió a la capital de La Plana Alta "como un lugar que siente el deporte, cree en él y se encuentra profundamente comprometida con sus valores". "Gracias a la RFEF por elegir nuevamente a Castellón", afirmó la alcaldesa.

Un espíritu de cooperación compartido también por el presidente de la Generalitat Valenciana, un Pérez Llorca que se dirigió a los representantes de los cuatro equipos para darles "la enhorabuena porque llegar a una fase final como ésta nunca es fácil, sino que necesita de esfuerzo y sacrificio".

"Nosotros, desde nuestro campo de juego ofreceremos lo mismo: esfuerzo y sacrificio para que todos vuestros aficionados puedan disfrutar como se merecen de la Supercopa, contando con la gran ventaja de que se disputará en una tierra que ama el deporte como la Comunidad Valenciana", apuntó.

La presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina, el máximo responsable de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Salvador Gomar, así como los representantes de los cuatro clubes competidores se sumaron a la fotografía de familia en el Nuevo Palacio Municipal castellonense, sede del Ayuntamiento, como símbolo de unión e impulso colaborativo.

Además de los partidos, se pondrán en marcha una serie de iniciativas sociales e institucionales que jalonarán la llamada "Semana de las Supercampeonas", entre las que destaca la inauguración el próximo lunes a las 17.00 de la exposición dedicada a la historia de esta competición en la Casa de los Caracoles.

Junto a esta muestra, la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, acudirá al colegio Bisbe Climent también el lunes a las 15.15 para mantener una charla con alumnos, según informó la RFEF. El viernes día 24, se celebrará en el Teatro de El Raval la Jornada Supercampeonas, un encuentro con intervenciones de mujeres referentes del mundo del deporte y de la sociedad, entre ellas Sonia Bermúdez, la árbitra internacional Riba Cabañero, la piloto de la Armada Española Patricia Campos o la subcampeona del mundo del surf adaptado y Amaya Valdemoro.

Junto a todo ello, la fan zone se instalará en la Plaza Mayor de Castellón desde el 20 de enero, y allí tendrán lugar actividades lúdicas y se podrán visitar los trofeos de la selección española, además de contar con propuestas para público infantil y también música, comida y entretenimiento.

Al mismo tiempo, esta Supercopa tendrá un aspecto social, de tal manera que los partidos serán narrados para personas ciegas, a través de la app de la RFEF Narración para ciegos. Al margen de esta iniciativa, habrá también grada sensorial para personas autistas en los partidos y se pondrá en marcha una innovadora propuesta para luchar contra el cáncer infantil.

De esta manera, de la mano de la Fundación Unoentrecienmil, se repartirán a las jugadoras y a las árbitras unos cordones dorados que simbolizan esta causa, y será una de las niñas que ha superado esta enfermedad la encargada de portar el balón con el que se iniciarán las semifinales.