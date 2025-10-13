La RFEF celebra en Valladolid su reunión de presidentes de federaciones territoriales de ámbito autonómico

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, ubicada en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, ha acogido este lunes la reunión de los presidentes de federaciones territoriales de ámbito autonómico, en el marco del partido de clasificación para el Mundial 2026 entre España y Bulgaria en el José Zorrilla.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, dio la bienvenida a los dirigentes federativos antes de un partido "histórico". "Queremos aprovechar la visita de la selección española para poder celebrar este tipo de reuniones en diferentes ciudades de nuestro país", indicó, repasando además la agenda institucional prevista en Valladolid, que incluye este martes una visita a la casa consistorial de la ciudad.

Louzán agradeció especialmente al presidente de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, Marcelino Maté, por ceder su sede para este encuentro y por las gestiones realizadas por su equipo junto al Ayuntamiento de Valladolid para poder albergar un encuentro de la selección, dos años después de la anterior cita, que conmemoraba el centenario de la RFCyLF.

Diversos asuntos relacionados con la gestión económica y patrimonial de las distintas federaciones, junto a cuestiones competicionales ocuparon buena parte de la reunión, precedida por la fotografía de familia de todos los dirigentes ante el acceso principal de la sede del organismo rector castellanoleonés.