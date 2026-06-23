La RFEF dará a los clubes la distribución de Primera y Segunda Federación

Reunión entre clubes y la RFEF - RFEF

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado voz a los clubes de Primera y Segunda Federación para que sean ellos quienes decidan la distribución geográfica en la que competirán la próxima temporada, en el marco del proceso de reorganización de estas categorías.

La cuestión ha sido abordada durante la Comisión de Presidentes celebrada este martes, en la que se han analizado las distintas propuestas elevadas por las federaciones territoriales, que han trabajado para consensuar modelos que posteriormente se han trasladado a los clubes.

En total, la RFEF ha recibido una propuesta para Primera Federación, que será sometida a votación de los clubes este martes 24 de junio, así como tres propuestas diferentes para Segunda Federación, que seguirán el mismo procedimiento de decisión.

Según ha informado el organismo federativo, entre los criterios establecidos para la configuración de Primera Federación figura la equidad en el número de equipos descendidos y filiales por grupo, con el objetivo de garantizar el equilibrio competitivo.

La revalidación de las distintas opciones será decidida por los propios clubes mediante votación, de forma que, con su acuerdo, quedará cerrada la distribución geográfica de ambas competiciones de cara a la temporada 2026/2027.

La RFEF ha subrayado además su voluntad de fomentar el consenso y el diálogo con los clubes como línea estratégica en el diseño de las competiciones del fútbol español. Durante la misma jornada, también se ha aprobado la composición de los grupos de la División de Honor Juvenil.