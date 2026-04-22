La RFEF elevará a más de 46 millones de euros sus ayudas de 2026 para las federaciones autonómicas

Reunión de la RFEF en su comisión de las federaciones autonómicas. - RFEF

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha señalado que aumentará en 2026 cerca de un 30% respecto al año anterior las partidas económicas "destinadas a la modernización, transparencia, buena gobernanza y mejora competitiva de sus 19 federaciones autonómicas".

El encuentro de la RFEF en su comisión de presidentes de federaciones autonómicas sirvió, en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas (Madrid), para "desgranar un programa de ayudas" superior a 46 millones de euros y que la propia RFEF destinará a "la profesionalización, mejora digital, cobertura de necesidades o material deportivo, entre otros conceptos", según indicó este miércoles el máximo ente rector en su nota de prensa.

"La cantidad supone un aumento del 29,29% respecto a la cuantía económica asignada el año anterior --que fue de 35,7 millones de euros-- e incluye una partida de 2,5 millones de euros específicamente asignada a la mejora competitiva de las diferentes federaciones en la que se premiará tanto la eficiencia como la buena gestión de los organismos rectores", explicó la RFEF en su comunicado oficial.

"Se reconocen también aspectos como las ayudas a la extrapeninsularidad para las federaciones insulares de Canarias y Baleares, así como las de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con más de dos millones de euros destinados a acciones finalistas de mejora para las entidades con menos recursos", precisó el mismo texto.

Estas nuevas ayudas se han ideado después de un informe elaborado por la consultora Deloitte y donde se han medido "decenas de parámetros en las 19 federaciones de ámbito autonómico relativos al estado actual de sus recursos humanos, tecnológicos, materiales, financieros y de gobernanza de las mencionadas entidades", según recalcó la RFEF.

"Unas ayudas a las que se añaden además tras cantidades específicas como las recibidas por la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana en virtud de los daños ocasionados por las inundaciones de finales de 2024, concedidas por el Consejo Superior de Deportes y gestionadas a través de la RFEF", apuntó el comunicado de prensa.

Durante la reunión se presentaron los trofeos que ya se están dando a los 47 campeones de cada uno de los grupos en las seis categorías organizadas por la RFEF. Por primera vez hay una copa específica para cada uno de los ganadores, entregada el día de consumación del título en el mismo escenario del partido, tal y como ya han conseguido este curso clubes como el Real Unión de Irún, el RC Deportivo Fabril, la UE Sant Andreu, el Athletic Club B y el Sport Extremadura CD femenino.