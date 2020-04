La RFEF envía su pésame por el fallecimiento de Goyo Benito, internacional con la selección en 22 ocasiones

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) envió su pésame a la familia y amigos de Gregorio 'Goyo' Benito, exjugador del Real Madrid fallecido este jueves a los 73 años e internacional con la selección española en 22 ocasiones.

"El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y la Real Federación Española de Fútbol en su conjunto, desean comunicar su más sentido pésame a los familiares y amigos de Goyo Benito, fallecido a los 73 años de edad", señaló la RFEF.

El defensa toledano vistió en 22 ocasiones la camiseta de la 'Roja', aunque no pudo disputar nunca un gran torneo. Su debut, con titularidad incluida, se produjo el 9 de mayo de 1971 en la victoria ante Chipre por 0-1 en partido de clasificación para la Eurocopa de 1972, y su último partido fue el 29 de marzo de 1978 en un amistoso por 3-0 ante Noruega, aunque no finalmente no entró entre los elegidos que jugarían meses después el Mundial de Argentina.