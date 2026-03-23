La RFEF impulsa la integración de personas con discapacidad intelectual a través del arbitraje de fútbol playa - RFEF

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impulsado la integración de personas con discapacidad intelectual a través del arbitraje de fútbol playa durante el encuentro formativo que los árbitros españoles de Primera División han realizado en Jaén, que ha contado con la incorporación de Rubén Almazán y Alejandro Pena, colegiados pertenecientes al programa Be My Referee.

Los dos compartieron el mismo programa formativo que sus compañeros con el objetivo de llegar a arbitrar partidos de todo tipo de torneos más allá de las ligas inclusivas en las que ya vienen participando. Ambos forman parte del proyecto Be My Referee, creado por las entidades Mi Fundación Alex, Down España y AGF Genuine Experiences, y que trabaja de la mano de la RFEF por la inclusión de personas con discapacidad intelectual a través del arbitraje.

De esta manera, la capital jiennense ha albergado durante el fin de semana una acciones formativas sin ningún tipo de distinción en cuanto a contenido, carga lectiva, fundamentos técnico-tácticos o entrenamientos físicos entre el grupo de árbitros de la máxima categoría de fútbol playa respecto a sus compañeros Rubén Almazán y Alejandro Pena.

"No nos juntamos aquí para incluir, sino para integrar, como uno más, a cualquier persona que esté dispuesta a cumplir el sueño del arbitraje", indicó el responsable de fútbol playa del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Rubén Eiriz.

El presidente del CTA, Fran Soto, fue el encargado de clausurar estas jornadas de trabajo durante las que participaron de forma telemática colegiados internacionales como José Luis Munuera Montero o Alejandro Hernández Hernández.

Rubén Almazán y Alejandro Pena resumen la experiencia de lo vivido en Jaén "como un lujo. "Es algo que nos hace sentir como si estuviésemos flotando en una nube", apuntaron, admeás de animar a los jóvenes a unirse al mundo del arbitraje. "Por encima de cualquier otra cosa, todos y todas somos capaces", finalizó Rubén.