La RFEF informa sobre los criterios para la evaluación y clasificación de los árbitros profesionales

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) publicó este viernes una circular para informar sobre los criterios preliminares que regirán la evaluación y clasificación de los árbitros de Primera y Segunda División, y cuerpo específico VAR PRO durante la temporada 2025/2026.

"La Comisión Técnica, junto con la Presidencia del CTA, considera que la puesta en marcha de un modelo de evaluación estructurado y ponderado, que combine parámetros objetivos con la valoración técnica cualificada, constituye un avance fundamental para reforzar la transparencia, la meritocracia y la objetividad en el arbitraje español", dice el comunicado que acompaña a la circular.

"Este sistema aspira a que cada árbitro conozca con claridad qué se espera de su actuación y cómo será valorada, fomentando así la confianza en los procesos de clasificación y la motivación para alcanzar los más altos estándares profesionales", añade.

Según el CTA, esta temporada "debe entenderse como una etapa de transición en la que se pondrán a prueba los distintos elementos que conforman el modelo". "Durante esta fase inicial, la Comisión Técnica se compromete a revisar de manera continua los resultados y a introducir las mejoras necesarias, con el propósito de llegar al inicio de la temporada 2026/2027 con un modelo plenamente definido, estable y operativo", afirma.

El sistema se estructura en cuatro áreas esenciales de valoración: Evaluación Físico-Técnica, Evaluación del Oficial Informador, Evaluación del TV observer Analista y Evaluación de la Comisión Técnica. El sistema de valoración arbitral en el VAR Pro tendrá otras cuatro áreas esenciales: Evaluación de informes, Fiabilidad en la toma de decisiones, Exámenes, tests y pruebas complementarias y Evaluación de la Comisión Técnica.

"El objetivo final es disponer de un sistema que garantice la equidad en las decisiones, respalde la detección y promoción del talento, justifique de manera objetiva las designaciones y fomente una cultura de mejora continua en todo el colectivo arbitral", añade el comunicado. El CTA "busca consolidar un arbitraje moderno, respetado y profesional, en el que el reconocimiento del mérito individual y el compromiso con el grupo sean la base de su crecimiento y prestigio".