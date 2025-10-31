La RFEF invita a la Supercopa en Arabia Saudí a los clubes del fútbol masculino y femenino de España

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en nombre de su presidente Rafael Louzán y su Junta Directiva, invitó a la Supercopa de España que se disputará en Arabia Saudí del 7 al 11 de enero a clubes masculinos de Primera y Segunda División, de Primera, Segunda y Tercera RFEF, y de Liga F Moeve y Primera, Segunda y Tercera RFEF femeninas para convertir el torneo en una nueva fiesta del fútbol español.

En sintonía con la iniciativa que ya se llevó a cabo en la edición de 2025, la RFEF ha cursado invitación para asistir a la Supercopa a clubes masculinos de Primera y Segunda División, así como a clubes de Primera, Segunda y Tercera RFEF de fútbol masculino; y, por otro lado, a clubes de Primera División de fútbol profesional femenino y Primera, Segunda y Tercera RFEF femeninas.

De esta manera, se ha ampliado el cupo de invitación de 46 a 77 clubes, con la vocación de que clubes profesionales que no han participado nunca en la competición vivan la experiencia en Arabia Saudí. Como ya se mostró en 2025, los clubes no profesionales son los grandes beneficiarios de la disputa de esta competición en Arabia, según destacó la federación.

Además, podrán disfrutar de las semifinales y la final del torneo y desarrollar reuniones de trabajo para exponer las inquietudes de los clubes con respecto a las competiciones no profesionales.

Para habilitar las invitaciones disponibles, la RFEF ha distribuido una serie de plazas por competición, tanto masculinas como femeninas, hasta un total de 77. Se realizará un sorteo entre todos aquellos que deseen asistir a la Supercopa para cubrir las plazas disponibles.