RFEF, LaLiga y clubes de fútbol apoyarán a las zonas afectadas por los incendios en Castilla y León y Galicia con la organización de un amistoso para recaudar fondos. - RFEF

Cultural Leonesa, Ponferradina, Zamora y Ourense presentarán el partido benéfico del 24 de septiembre en el Reino de León

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga apoyarán a las zonas afectadas por los incendios que este verano han afectado a distintas regiones de Castilla y León y Galicia con la organización de un encuentro amistoso que se celebrará el próximo 24 de septiembre (20:00 horas) en el Reino de León para recaudar fondos.

En este sentido, el fútbol español se ha unido para acompañar la iniciativa de los clubes de fútbol SD Ponferradina, Cultural y Deportiva Leonesa, Zamora CF y Ourense CF, que han organizado un partido de fútbol amistoso para recaudar fondos para comprar material de prevención de incendios para repartir en las zonas más sensibles.

Dicho partido benéfico, que se presentará en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas (Madrid) este miércoles, a partir de las 13:00 horas, pretende aportar su ayuda para paliar los efectos de los incendios que han asolado España durante este verano.