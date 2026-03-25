La RFEF y Movistar se unen para iniciar "un periodo exitoso" hasta 2030

Los futbolistas Borja Iglesias (izquierda) y Martín Zubimendi (derecha), junto al director técnico de Desarrollo y de la selección absoluta masculina de la RFEF, Aitor Karanka, y la periodista de Movistar Mónica Marchante. - RFEF

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación española de Fútbol (RFEF) y Movistar presentaron este miércoles el acuerdo por el que la compañía se convierte en socio patrocinador como operador de telecomunicaciones oficial de las selecciones españolas hasta 2030 y se une "a uno de los grandes símbolos de la marca España", en el inicio de "un periodo exitoso para todos".

El acto tuvo lugar en el Auditorio José Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas durante la concentración de la selección absoluta para sus partidos amistosos ante Serbia (este viernes, en La Cerámica) y Egipto (el próximo martes, en el RCDE Stadium).

El director técnico de Desarrollo y de la selección absoluta masculina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Aitor Karanka, resaltó "el vínculo" entre Movistar, Telefónica y la Federación. "Es un honor darles la bienvenida otra vez. Tenemos que rodearnos de los mejores porque vamos a competir con los mejores. Seguro que va a ser un periodo exitoso para todos", deseó.

Por su parte, la periodista y gerente de Relaciones Institucionales de Movistar, Mónica Marchante, explicó un acuerdo que les "une a uno de los grandes símbolos de la marca España". "Y refuerza el valor de conectar a las personas en los momentos que de verdad importan. Eso es lo que la selección española representa, mucho más que resultados, que rankings, representa esfuerzo, trabajo en equipo, ambición, y también la capacidad de asumir riesgos, de tomar decisiones en momentos clave y de ejecutar cuando toca con precisión", elogió.

"Estos son valores que compartimos plenamente en el grupo Telefónica y en la Casa del Fútbol, que somos Movistar Plus. Por eso este acuerdo tiene tanto sentido para nosotros, porque no es solo estar, es estar alineados, porque el fútbol hoy en día no solo se vive en los estadios, sino que se vive a través de la experiencia digital que nosotros facilitamos y posibilitamos en la tecnología, en la televisión, en el 'streaming', en el móvil, en las redes", relató.

Y destacó que "Movistar Plus tiene un papel fundamental dentro del grupo Telefónica" y en esas conexiones. "Por todo esto, nos gusta tanto estar unidos a esta camiseta, acompañar a las selecciones hasta 2030. Esta camiseta significa estar presentes. Tenemos Mundial este verano, Mundial femenino el próximo año, Eurocopas y, sobre todo, momentos que vamos a recordar toda la vida.

"Esta unión impulsa la apuesta por el talento, el fútbol femenino, las nuevas generaciones, y una forma de entender el deporte que representa lo mejor de nosotros como país, como España. Esto va de conectar tecnología con emoción, de conectar valores con acción y de conectar a todo un país con sus grandes momentos, que todos vamos a guardar en nuestra memoria. Así que, si hay algo que tenemos claro, es que los mejores momentos los vivimos juntos y los vivimos, gracias a Telefónica, conectados", concluyó.

Además, el futbolista de la selección y del Arsenal Martín Zubimendi reconoció que "personalmente" le gusta este acuerdo. "Al final, el fútbol español no solo somos nosotros, hay que apoyar a todos los equipos de fútbol, las categorías inferiores, la femenina. Es algo que a mí personalmente me gusta, me motiva", señaló.

Y el delantero del RC Celta Borja Iglesias quiso "valorar todo el trabajo de todos los profesionales que hacen posible que la gente disfrute del fútbol en sus casas". "La verdad que creo que es un acuerdo fantástico para todos", celebró.