La RFEF se ofrece a poner el dinero que falta para poder firmar el convenio en el fútbol femenino

Publicado 06/11/2019 18:03:35 CET

Rubiales pone como condiciones las retransmisiones, recuperar los acuerdos comerciales y trabajar de manera conjunta a partir de ahora

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, aseguró este miércoles que están dispuestos a asumir el dinero que impide la firma del Convenio Colectivo del fútbol femenino, que cifró en 1.152.000 euros, a cambio de una serie de concesiones, y también lamentó que las partes les dejaran "excluidos" en su momento.

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) fue el escenario de una reunión entre la RFEF, la AFE y la ACFF, un día después de que las partes de la mesa negociadora para este Convenio Colectivo se reuniesen en el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para intentar desbloquear la actual situación y la consiguiente convocatoria de huelga indefinida a partir de la próxima jornada.

"Vamos a asumir íntegramente la diferencia entre lo que unos dicen y lo que piden los otros", afirmó Rubiales en el encuentro, de carácter privado y emitido en directo por 'streaming', y al que faltaban Futbolistas ON y UGT, los otros dos sindicatos implicados, y donde estuvieron las internacionales de la Absoluta concentradas para el duelo ante Polonia.

El dirigente remarcó que esa dinero será por 18 jugadoras "para que no le cueste ni un euro más a los que han dicho que pueden asumir sólo el 50 por ciento" de la parcialidad. "Son 16 clubes, multiplicado por 12.000 euros y por 18 licencias, sale 1.152.000 euros para que todas tengan garantizado lo que pide el sindicato", calculó.

Esta es la respuesta del organismo después de que el lunes, Mediapro y la ACFF hicieran una propuesta conjunta para acabar con el conflicto, con el grupo dejando libertad a los clubs que tuvieran un contrato con el pudieran romperlo para acceder al fondo que ofrece la RFEF y también aportar 1,5 millones a cambio de retransmitir dos partidos semanales de la Primera Iberdrola, un ofrecimiento que no parece ser del agrado de Rubiales.

"Basta ya de boicot a la televisión, queremos que se respeten los contratos de todos. Actualmente, hay muchos partidos no se pueden televisar y es indispensable que haya un acuerdo para que todos los operadores que tenga contrato con el equipo local", indicó, remarcando que su organismo no ha "impedido" ninguna retransmisión este año.

Por ello, insistió en que es obligatorio dentro de su oferta que "estén o no (los clubs) en esa bolsa común de la RFEF, que no se vete ningún partido", además de solicitar también que los derechos comerciales "tienen que volver a la competición" para no "dañar a los patrocinadores".

"Y por último, un compromiso para ir todos juntos y cerrar unos derechos para que en cuatro años pueda haber un salario mucho mejor porque el fútbol femenino tendrá un mínimo de 10 ó 12 millones de euros y podamos hablar otra vez de un salario mínimo de 18.000 euros", aseveró el exjugador que da por "acabado el problema, salvo que se busquen otros" si se da el visto bueno a su propuesta.

"A LO MEJOR 2 PARTIDOS VALEN MÁS QUE 6 Y NO PUEDO NEGOCIAR ASÍ"

"El 13 de mayo me comprometí a que si se cerraba ese acuerdo, todas las jugadoras tendrían 2.000 euros por sus derechos de imagen. Me da pena que habiendo podido pelear todos juntos por un salario de 18 ó 20 mil euros, estemos hablando de 12.000", criticó, al tiempo que se quejó también de haber quedado "excluidos" porque de no haberlo estado creen que habría sido "muy sencillo llegar a un acuerdo".

Además, resaltó que si un club rompe con su operador no le pondrán ningún problema. "Pero que no pongan condiciones. A lo mejor, los dos partidos que quieren (Mediapro) valen más que los otros seis y yo no puedo negociar así. Planteamos una propuesta generosa, honesta y en mi humilde modo de ver corta para lo que podría haber sido", puntualizó.

"Hoy está solucionado, sólo necesitamos que el sindicato está satisfecho porque se llega al mínimo y que los clubes nos comuniquen lo antes posible que van a cumplir con estas cuestiones mínimas. A partir de ahí podré desconvocar la huelga, si no se llega acuerdo no lo entenderé", sentenció.

Por parte de la AFE, estuvo presente su abogada, María José López, que le recordó al expresidente del sindicato que un convenio, "según la ley, lo deben negociar patronal y sindicatos" y que cuando la asociación "negocia un convenio no lo hace de forma caprichosa", además de cifrar la diferencia de dinero entre las partes en 1,7 millones y avisar de que el "ministerio no va a admitir un convenio por debajo del salario interprofesional".

En este sentido, Rubiales replicó que la idea de su organismo era la de haber solucionado el problema salarial para poner "una red" en las negociaciones. "Habría sido solucionar el problema de raíz luego se habría negociado el Convenio y si sacáis algo mejor, mejor", aclaró.

LA ACFF: "EL DESBLOQUEO PASA POR ACOGERNOS A ESE PROGRAMA DE ÉLITE"

Por su parte, Rubén Alcaine, presidente de la ACFF, se mostró remiso a entrar en el debate porque no era "el foro para tener una reunión, por 'streaming'", aunque sí declaró que no era "exacto" los datos que había facilitado la RFEF. "Hay una propuesta de la ACFF con Mediapro y esperamos por vuestra parte resolverlo y poder entrar en ese programa de élite", agregó.

"Tenemos un interés en desbloquearlo y en trabajar de la mano. Los tres millones que puso Mediapro son los primeros que aparecen encima de la mesa. El desbloqueo pasa por acogernos a este programa y si no se acepta hay que hablar de otro escenario", se quejó, antes de considerar "bastante injusto parecer los malos malísimos".

"Deje de poner excusas, vamos a hacer autocrítica", le enmendó Marta Corredera, futbolista de la selección y del Levante. "Para eso estamos aquí todos juntos, para no llegar a la huelga, que para nosotros tampoco es una situación cómoda", espetó la lateral.