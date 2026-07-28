La RFEF pone la Ciudad del Fútbol a disposición de los afectados por los incendios en Madrid y Ávila

Personas afectadas por los incendios de Castilla y León y Comunidad de Madrid, siendo alojadas en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas. - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha puesto esta martes la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a disposición de las familias evacuadas por los incendios que, desde la semana pasada, están arrasando la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, según ha comunicado la RFEF.

Además, el seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, se acercó a La Ciudad del Fútbol para trasladar su apoyo a las personas más vulnerables, que cuentan con "alojamiento, comida, ropa de la Selección española y todas las comodidades" durante su estancia, mientras se resuelve la situación.

Entre los afectados, se encuentra Carmen, vecina durante 84 años de Robledo de Chavela (Madrid), que solo pudo coger la medicación antes de salir de casa: "Desde el balcón veía el incendio, pero por precaución decidieron evacuarnos. Me dio tiempo a coger los medicamentos, pero estoy como me vine. De mi casa no sé nada", recordó.

Toni, de Colmenar del Arroyo (Madrid), acompaña a su hermana y a sus sobrinos, Karen y Yeray. Este último tiene autismo, por lo que su adaptación a un nuevo entorno resulta más complicada. Sin embargo, su madre explica que en la Ciudad del Fútbol se encuentran cómodos desde el primer momento: "Desde que llegamos ha sido maravilloso. Nos han dado una habitación, comida y las mejores condiciones. Nos han atendido de primera mano y no nos ha faltado de nada", afirmó.