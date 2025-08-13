La RFEF presenta a los árbitros para LaLiga EA Sports 25-26, la Copa del Rey y la Supercopa de España

Presentación de árbitros españoles para LaLiga EA Sports, la Copa del Rey y la Supercopa de España. - RFEF

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó este miércoles a la plantilla arbitral al completo de veinte colegiados para la temporada 2025-26 de LaLiga EA Sports, la Copa del Rey y la Supercopa de España, con los debutantes Iosu Galech Apezteguía, José Luis Guzmán Mansilla y Miguel Sesma Espinosa, según un comunicado.

Así, después de anunciar que a partir de esta campaña las designaciones arbitrales de cada partido se conocerán el día anterior de dicho encuentro y no antes del inicio de la jornada completa, la RFEF ofreció la lista de 20 colegiados para el curso 2025-26.

Y esta la forman Javier Alberola Rojas (C. Castellano-manchego), Mateo Busquets Ferrer (C. Balear), Adrián Cordero Vega (C. Cántabro), Guillermo Cuadra Fernández (C. Balear), Ricardo de Burgos Bengoetxea (C. Vasco), Isidro Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego), Víctor García Verdura (C. Catalán), Jesús Gil Manzano (C. Extremeño), Alejandro Hernández Hernández (C. Las Palmas), Francisco Hernández Maeso (C. Extremeño), Juan Martínez Munuera (C. Valenciano), José Luis Munuera Montero (C. Andaluz), Miguel Ángel Ortiz Arias (C. Madrileño), Alejandro Quintero González (C. Andaluz), José María Sánchez Martínez (C. Murciano) y César Soto Grado (C. Riojano).

A estos 17 árbitros, se suman los colegiados debutantes Iosu Galech Apezteguía (C. Navarro), José Luis Guzmán Mansilla (C. Andaluz) y Miguel Sesma Espinosa (C. Riojano), que ascienden a Primera División.