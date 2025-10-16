La RFEF presenta a los clubes de Primera División su plan de acción para el fútbol sala

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha acompañado al presidente del Comité Nacional de Fútbol Sala (CNFS), José Miguel Monje, en la reunión mantenida este jueves con todos los clubes de Primera División para presentarles un plan de acción bajo el propósito de "impulsar la competición", según su comunicado oficial.

"Louzán reafirmó la apuesta por este deporte y por el trabajo que se está haciendo desde la RFEF", indicó la nota sobre un plan presentado por Mario Hernando, mánager general de fútbol sala. Así, abogó por "establecer una sinergia de trabajo entre los clubes y la propia RFEF con el objetivo de situar al fútbol sala en un lugar importante dentro del panorama audiovisual y mediático en una sociedad digital como la actual".

"Hay que enamorar al aficionado en cada momento", declaró Hernando en una reunión donde "los clubes también tuvieron la oportunidad de exponer sus inquietudes y hacer sus aportaciones de cara a seguir trabajando en la evolución de las competiciones y su difusión", según zanjó la misma nota.