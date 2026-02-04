La RFEF suma a MSD como colaborador sociosanitario de la selección española femenina. - RFEF

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la compañía biofarmacéutica MSD han firmado este miércoles, Día Mundial contra el Cáncer, un acuerdo de patrocinio a través del cual MSD se convierte en el colaborador sociosanitario de la Selección española femenina de fútbol para los partidos que se celebren en España.

Esta colaboración refleja "la apuesta de la RFEF", bajo presidencia de Rafael Louzán, por "la salud y el compromiso", junto a MSD, con la "prevención y el abordaje de distintos tipos de cáncer".

El acuerdo se materializó en un acto institucional que tuvo lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y que contó con la presencia de Manuel Lalinde, director general de la RFEF, y Ana Argelich, presidenta y directora general de MSD en España.

"El objetivo de esta alianza es promover la concienciación social en torno al virus del papiloma humano, infección de transmisión sexual más común que puede provocar distintos tipos de cáncer", apunta el comunicado. Para ello, se activará una campaña de sensibilización a través de distintas acciones y presencia en los partidos que la Selección española femenina juegue en España este año.