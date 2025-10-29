La RFEF suscribe un acuerdo con la Fundación Freno al Ictus para convertirse en un espacio cerebroprotegido

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suscribió este miércoles, con motivo del Día Mundial del Ictus, un acuerdo con la Fundación Freno al Ictus con el objetivo de "concienciar a la sociedad" ante esta afección, convirtiendo las instalaciones federativos en un "espacio cerebroprotegido".

"Concienciar a la sociedad ante esta grave dolencia, previendo su aparición y estableciendo protocolos para actuar con rapidez en caso de ictus se ha convertido en una tarea prioritaria a la que la RFEF se suma con arrojo a través de la firma del marco de colaboración entre el organismo rector del fútbol español y la Fundación Freno al Ictus", anunció la propia RFEF en un comunicado.

Además de la firma del acuerdo, se ha ofrecido una primera sesión formativa para las personas que desarrollan su labor diaria en la Ciudad del Fútbol, cuyas instalaciones tienen previsto convertirse en un "espacio cerebroprotegido", una vez se completen las acciones encaminadas a la obtención de este certificado.

El secretario general de la RFEF, Álvaro de Miguel, calificó el acuerdo como "una iniciativa que suma fuerzas para el bien de todos". "La RFEF es hoy un lugar mejor, más seguro y saludable gracias a este convenio con el que ganamos en prevención y conocimiento acerca de una enfermedad sobre la que todos conocemos ejemplos cercanos de su grave incidencia", explicó.

Por su parte, el presidente de la Fundación Freno al Ictus, Julio Agredano, subrayó el hecho de que esta campaña "permitirá llegar a un público masivo a través del deporte". "Esto es clave para aumentar la conciencia sobre el ictus. Agradecemos el apoyo de la RFEF en esta lucha y estamos convencidos de que juntos tendremos un gran impacto social", finalizó.