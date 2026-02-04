La RFEF trabaja para celebrar la primera Copa Inclusiva de fútbol en septiembre de este 2026. - RFEF

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han estudiado este miércoles el proyecto de la Copa Inclusiva para el fútbol territorial español, cuya primera edición podría disputarse este mes de septiembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), informa la RFEF en un comunicado.

Este proyecto pionero busca normalizar el fútbol inclusivo y que éste se expanda a través de las federaciones de ámbito autonómico. La idea, expuesta por la vocal Conxita Esteve, es celebrar una competición similar en formato a la Copa del Rey en la cual participen las federaciones territoriales con equipos representativos de su región.

El horizonte es que esta nueva competición vea la luz en el inicio de la temporada 2026-27, cuando está previsto que se celebre el torneo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

En otro orden de asuntos, la Junta ha sido informada de los partidos que disputarán las selecciones españolas de fútbol masculina y femenina en las próximas ventanas de competición oficial de la presente temporada y los trabajos que se están desarrollando para el Mundial de 2026.

Así, se ha expuesto que la selección española, antes del Mundial 2026, disputará dos amistosos, el segundo ya en uno de los países anfitriones del torneo.

Además, la Junta Directiva ha aprobado distintas cuestiones de orden reglamentario para la ejecución de reforma del interior del pabellón de la Ciudad del Fútbol, reforma que será financiada con fondos procedentes del programa FIFA Forward 3.0.

Entre los temas económicos y financieros, se ha informado a la Junta de la actualización de ayudas a federaciones autonómicas para 2026, que supone un incremento de las cuantías hasta alcanzar la cifra global de más de 40 millones de euros de la RFEF que se destina a las federaciones territoriales.

Y por otro lado, los miembros de la Junta han analizado los avances en los trabajos de preparación de distintos eventos que tendrán lugar durante los próximos meses, como la 'Finalissima' entre España y Argentina en Catar; o el Congreso Formativo que se celebrará en Zaragoza en marzo.