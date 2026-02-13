La RFET invierte cerca de tres millones de euros en ayudas a tenistas y torneos

Archivo - Illustration, ball of the tournament during the match between Alexander Zverev of Germany and Roberto Bautista Agut of Spain during the Mutua Madrid Open 2025, ATP Masters 1000 and WTA 1000 tennis tournament, celebrated at Caja Magica on April 2 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Tenis (RFET) ha invertido durante el año 2025 un total de 2.887.000 de euros entre ayudas directas a los jugadors y jugadoras y a torneos profesionales.

En total, el organismo rector del tenis español entregó el pasado año la cantidad de 1.115.000 euros en becas a 37 tenistas como apoyo para seguir su carrera hacia el tenis profesional.

También ha sido importante el apoyo a la red de torneos internacionales 'La Pirámide. En este caso, la RFET ha aportado a los organizadores de estos eventos un total de 1.772.000 euros para poder llevar a cabo estos certámenes.

El actual calendario de la RFET tiene 12 torneos masculinos ATP Challenger, cuatro femeninos WTA 125, 70 ITF World Tennis Tour entre masculinos y femeninos, y 28 ITF World Tennis Tour Junior -el país con más torneos de esta categoría en el mundo-.