RFEVB y FEDDF firman un protocolo para apostar por "la integración total" del vóley sentado

El presidente de la RFEV, Felipe Pascual Bernáldez; el presidente de la FEDDF, Enrique Álvarez Orcajo; y el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, durante la firma del acuerdo. - PRENSA CSD

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) y la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF) firmaron este jueves el acuerdo para "la integración total" del vóley sentado, deporte que está en el programa paralímpico, dentro de la estructura de la RFEVB, tal y como indica la legislación.

Al acto, que se celebró en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), acudieron el presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual Bernáldez; el presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, Enrique Álvarez Orcajo; y el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.

"No empezamos de cero, vamos a dar el segundo paso. La ilusión con la que abordamos este proyecto es palpable", afirmó Pascual Bernáldez, que reconoció que este proyecto "no sale por presión de nadie", sino que es "un maravilloso lío" en el que desde el ente deportivo se ha querido meter.

El dirigente indicó que el voleibol "es uno de los deportes que más está creciendo, aunque estamos faltos de referentes". "No tenemos un Rafa Nadal o una Carolina Marín. Además, el 'sitting volley' ya es una disciplina paralímpica y ahora tenemos vóley, vóley de playa y vóley sentado. Queremos la integración total", añadió.

"Es un proyecto para personas con discapacidad y las que no lo tienen. La ventaja del voleibol sentado es que pueden compartir escenarios chicos y chicas con y sin discapacidad, y ahí queremos dar una herramienta útil a los docentes para tener una inclusión plena en los centros", argumentó Pascual.

Por su parte, el presidente de la FEDDF, Enrique Álvarez Orcajo, se mostró "agradecido al CSD" por el apoyo dado. "Es un momento importante para el vóley sentado, que es paralímpico de primer nivel", indicó, al mismo tiempo que se quedó "enamorado" de este deporte cuando entró en la Federación Madrileña.

Acerca del acuerdo firmado este jueves, Álvarez Orcajo manifestó que "ha sido muy fácil". "Es un proyecto muy bonito y esperamos que en el mañana estemos al nivel de países como Estados Unidos o Bosnia y Herzegovina, países que han trabajado con las federaciones unideportivas y son el modelo a seguir", añadió.

Por eso, celebró este paso que viene después de "dos éxitos recientes" como la integración de los deportes de personas con discapacidad en la federación de deportes de invierno y en el waterpolo. "Con esta alianza, ambas partes van a salir ganando", aseveró.

El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, celebró ser "testigo de este 'matrimonio'". "Enrique, este proyecto necesitaba de tu generosidad y con este ya ha habido 26 'matrimonios' haciendo caso a la Ley del Deporte, tu impulso y generosidad es una buena noticia", comentó de un deporte que "está en buenas manos" en referencia al trabajo de Pascual Bernáldez. "Coincidimos en los valores que impulsa este acuerdo, una integración como alianza que es muy positiva y Seguimos juntos para que dé frutos esta alianza", aseguró.

Finalmente, el director de Desarrollo Corporativo y Alianzas del Comité Paralímpico Español (CPE), Alejandro Merino, apeló a seguir siendo "garantes" de la Ley del Deporte en España, que "es de las más avanzadas en igualdad". "Refleja que el mandato de la integración garantice ese acceso al deporte sea justo. Seamos garantes para que ese derecho se haga realidad. Esperamos ahora recoger esos frutos", remarcó.