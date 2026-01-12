Riazor examina la moral y fiabilidad foránea del Atlético

December 21, 2025, Barcelona, Barcelona, Spain: Conor Gallagher and Julian Alvarez of Atletico de Madrid seen in action during LALIGA EA SPORTS round 17 match between Girona FC and Atletico de Madrid at Estadi Montilivi - Europa Press/Contacto/Marti Segura Ramoneda

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visita este martes al Deportivo de La Coruña en el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE, con la exigencia de ganar para no amargar aun más el inicio de 2026, en la que el Athletic Club enfrenta sus ambiciones de la presente campaña ante la Cultural y Deportiva Leonesa, y Real Sociedad y Osasuna viven el primer duelo directo de esta ronda entre equipos de Primera División.

El Estadio Municipal de Riazor será el escenario de un enfrentamiento que se antoja crucial para los pupilos de Diego Pablo Simeone en su intento de tocar metal esta temporada. Tras un doloroso apeo de la final de la Supercopa de España y un inesperado empate liguero en Anoeta (1-1) que les aleja las opciones de título, necesitan reconducir el rumbo urgentemente y ver la primera victoria en el casillero en este nuevo año.

Para ello, visitan a un Deportivo de La Coruña alicaído que encadena cinco partidos consecutivos sin ganar en LaLiga Hypermotion (3D y 2E), un registro que le ha hecho alejarse del ascenso directo e incluso perder el liderato que ostentaba justo cuando comenzó el declive. Además, a esto hay que sumar que el dos veces campeón del 'torneo del k.o.' (1995 y 2002) no gana delante de su afición en Liga desde finales del mes de noviembre (contra la AD Ceuta; 2-1).

Pero la historia en la competición copera es distinta, el 'Dépor' ya ha conseguido eliminar a un equipo de Primera como es el RCD Mallorca al que venció precisamente en Riazor (1-0). Un aviso para los rojiblancos que miden sus fantasmas de jugar a domicilio donde tan solo han ganado cinco partidos de los catorce disputados entre todas las competiciones.

Previsiblemente, ambos técnicos roten en sus onces titulares como hicieron en la ronda anterior. Simeone no podrá contar con los lesionados Nico González ni Clément Lenglet y tiene las dudas del capitán, Koke, que no se entrenó en la sesión previa, y de Pablo Barrios. Por su parte, Antonio Hidalgo tendrá que decidir si rotar pensando en Liga o salir con todo a dar la sorpresa en este duelo copero que se ha dado en tres ocasiones y donde siempre pasó el Atlético de Madrid.

EL 'CUCO' ZIGANDA SE REENCUENTRA ANTE SU ATHLETIC

A la misma hora, en el Estadio Reino de León, la Cultural y Deportiva Leonesa tratará de ampliar la paupérrima campaña que está cosechando el Athletic Club. El equipo de Ernesto Valverde, campeón en 2024, busca encontrar sensaciones en el torneo que más éxito les ha dado donde han levantado el trofeo hasta en 24 ocasiones.

Además, los vascos querrán resarcirse después de caer estrepitosamente en las semifinales de la Supercopa de España a manos del FC Barcelona (5-0) dando una imagen deplorable. Pero quieren cambiar la mentalidad en el que será el cuarto enfrentamiento en la Copa entre estos dos conjuntos, con pleno para los bilbaínos. Sin embargo, no pueden confiarse ante una 'Cultu', que se ha colado entre los 16 equipos coperos, tras eliminar al Levante (1-0).

Los del José Ángel Ziganda, que vive un partido especial por su pasado rojiblanco, buscarán dar la campanada y seguir sumando alegrías en su temporada de regreso al fútbol profesional. Para ello, deben cuajar un partido excelso tratando de aprovechar las ocasiones que el Athletic pueda conceder. El técnico navarro solo tiene la baja del argentino Agustín Pastoriza 'Pibe'.

Mientras que el 'Txingurri' no recupera al lesionado Aymeric Laporte y pierde a los tocados Alex Berenguer y Mikel Vesga. La buena noticia será la vuelta de Yuri Berchiche a la lista de convocados donde también están Selton Sánchez y Iker Monreal.

TERCER ENCUENTRO COPERO CONSECUTIVO DE REAL SOCIEDAD Y OSASUNA

Por último, en Anoeta, la Real Sociedad, impulsada por su victoria en la pasada jornada liguera en Getafe con un gol 'in extremis' de Jon Aranburu (1-2), se enfrenta a un Osasuna de capa caída en Liga donde comienza a coquetear con el descenso fruto de su bajo rendimiento en los últimos partidos. Un duelo que ya se repitió en los dos últimos cursos con victoria 'txuri urdin'.

La llegada de 'Rino' Matarazzo al banquillo donostiarra parece haber insuflado un aire esperanzador muy necesitado en San Sebastián tras un inicio de temporada pésimo que provocó el estar jugando con el descenso. Con el estadounidense han sumado un meritorio empate ante el Atlético de Madrid (1-1), así como la victoria en Getafe.

Enfrente la escuadra de Alessio Lisci busca en la Copa un soplo de buenas noticias en un torneo al que llegó a la final de La Cartuja en 2023. No estará presente el lesionado Iker Benito y presumiblemente el italiano salga con un once muy reconocible. Por su parte, el técnico realista seguirá iniciará también con un equipo muy titular en su búsqueda de estar presente sorteo de los cuartos de final.

--HORARIOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY:

-Martes 13 de enero.

RC Deportivo - Atlético. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 21.00.

CyD Leonesa - Athletic. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 21.00.

Real Sociedad - Osasuna. Soto Grado (C.Riojano)21.00.