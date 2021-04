Ribó rechaza crear "polémicas absurdas" con el Valencia CF: "Lo único que me interesa es que acabe el campo"

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que no quiere generar "polémicas absurdas" con el Valencia CF y que lo único que le interesa es que acabe el nuevo estadio, tras conocer su petición de que se amplíe la actual Actuación Territorial Estratégica (ATE) para la construcción del Nou Mestalla, unas obras que el club estima que podrían retomarse en mayo de 2024 y estar listas dos años después.

"No estoy dispuesto a mantener una postura de confrontación como si tuviera intereses económicos, personales o políticos. Mi único interés, exclusivo, mío y de Compromís, es que se acabe el campo. No tenemos ningún otro y buscaremos todos los caminos para que se haga", ha recalcado a los periodistas tras remarcar que solo ha leído parte de la propuesta sin estudiarla "seriamente".

Ribó ha reconocido que la entidad "habla de alguna manera de construir el nuevo estadio" en la petición. "Pero me da la sensación que se va mucho ad calendas grecas", ha advertido utilizando la locución latina que significa que algo nunca será realidad.

Ha insistido así en que lo importante es la construcción del campo y que "mientras eso no esté claro", no se puede decir que la situación esté clara, aunque cree que nada se arregla "ni insultando ni con gran beligerancia, sino intentando dar pasos".

Sí ha reiterado que no es partidario de modificar la ATE que caduca en un mes, el 15 de mayo, porque "tenía unos plazos" y no le corresponde a él plantearlo sino a la Generalitat. "Intentaremos ser positivos y arreglar este 'destarifo' (disparate) de muchos años que tenemos la obligación de arreglar, como hicimos con La Marina y ahora estamos acabando con Feria Valencia", ha garantizado, "paso a paso y lo más rápidamente posible".

Hasta entonces, ha hecho hincapié en que lo que quiere es que "se acabe de una vez por todas este campo" y también haya un polideportivo en Benicalap, como "describe de manera bastante clara" el club en su petición en forma de anteproyecto, como anunció este jueves. A su juicio, este polideportivo es algo positivo para toda València y sobre todo para el barrio.

No ha querido aventurar una fecha para el Nou Mestalla y ha exigido que se haga con toda la rapidez posible, reconociendo que no es algo de "dos días". Y no tiene "ni idea" ni está "muy interesado" en estudiar si se puede acabar el campo sin contar con Meriton como actual propietaria, ya que excede las competencias municipales.

"NO ME PLANTEO EXPROPIAR A NADIE"

Es más, ha asegurado que desconoce las fórmulas que la vicealcaldesa y portavoz socialista, Sandra Gómez, dijo que estudiaba con la Generalitat para acabar el estadio sin Meriton cuando finalice la ATE y se ha limitado a afirmar que es posible y que le parece "muy bien". "No me planteo expropiar a nadie, por supuesto", ha zanjado.

El primer edil, en general, ha querido dejar claro que no quiere crear "polémicas absurdas con nadie: Ni con la dirección del Valencia CF ni por supuesto con mis compañeros de corporación (PSPV), no tengo ningún interés de crear polémicas".