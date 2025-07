Ricky Rubio, tras su vuelta al Joventut: "Para mí ya he ganado"

Ricky Rubio new player of Joventut Badalona, poses with the t-shit at the Palau Olympic Badalona on July 23, 2025 in Badalona, Barcelona, Spain. - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

El nuevo jugador del Club Joventut Badalona Ricky Rubio ha asegurado este miércoles que él ya "ha ganado" con su fichaje por el club verdinegro, ya que va a poder volver a jugar "desde la ilusión" y que todo lo que vendrá a partir de ahora, supone un "extra" que no sabe cómo irá pero para el que está preparado, y además ha revelado que cuando más cerca estaba la retirada, llegó la opción de firmar por la 'Penya' y eso lo cambió todo.

"Lo más importante es que estoy bien y estoy capacitado para afrontar un nuevo reto, no se cómo irá, pero lo voy a disfrutar mucho. Habrán momentos buenos y malos, pero para mi ya he ganado, el volver a jugar desde la ilusión. Recibir todo el cariño que he recibido y esto que viene es un extra", ha explicado Ricky en su acto de presentación como nuevo jugador del Joventut.

El base español se ha abierto, ante una gran cantidad de medios que acudieron al Olímpic, explicando todo el proceso que ha vivido durante el último año, desde que decidió abandonar el Barça en verano del año pasasdo hasta su fichaje por el Joventut.

"Estaba bastante perdido cuando terminó la temporada. En agosto decidí tener un año en blanco para pensar en mí. Este proceso ha sido una montaña rusa. Algo muy enriquecedor ahora, pero durante el proceso ha sido muy difícil", explicó.

"En muchos momentos, sobre todo al principio, la retirada estaba cada día mas cerca. A mediados de abril me pasaron algunas cosas, estaba intentando escuchar la vida y yendo a otro ritmo. Soy un afortunado de tomarme el año sabático y cuando más cerca estaba la retirada, me pasaron algunas cosas que me hicieron replantearme la situación. Estuve todo el mes de mayo pensando, donde el ego no hablaba, y en junio empezaron las conversaciones hacia un objetivo. No sabia cómo iba a ir hasta hace dos semanas", reveló.

El jugador de El Masnou (Barcelona) ha afirmado que durante estas últimas semanas ha visto "muy claro" que era él quien principalmente quería volver al baloncesto profesional. "En estas dos, tres últimas semanas he visto muy claro que el que quería volver era yo y estoy muy contento. El recibimiento ha sido abrumador, estoy muy agradecido. El hecho de dar las gracias me sirvió mucho para sanar conmigo mismo", destacó.

"Ahora vengo con una ilusión que hace tiempo que no tenía. Estoy muy contento de hacerlo, aquí, en casa. He tenido conversaciones y he visto que se quiere mejorar en muchos aspectos. Vengo aquí con la necesidad de ayudar. Querer que este proyecto esté donde se merece estar y deportivamente intentaré dar el máximo, pero sobre todo ayudar a los jóvenes. Durante mi carrera me ha ido bien siendo un mentor y ahora lo volveré a ser", ha explicado respecto al rol que tendrá en el equipo dirigido por Dani Miret.

Ricky ha revelado que el Joventut era su única opción de cara a volver a jugar al baloncesto al máximo nivel, ya que su decisión se basa en un "sentimiento" y no sobre aspectos deportivos. "Mi única opción ha sido la 'Penya'. Jugar al baloncesto no iba de conseguir un título, era de un sentimiento y mi único sentimiento era jugar aquí", declaró.

"Será mi último club, no hay duda. A lo mejor en un año cambio de opción, pero ahora mismo, cien por cien que sí. Creo que al año que viene será lo mismo. Me gustaría estar involucrado para ayudar, pero ahora mismo firmo como jugador del primer equipo. Puedo dar mi experiencia de 20 años como profesional para ayudar, pero ahora mismo, no sé quñe me gustaría hacer después. Ya se verá cuando llegue el momento. Firmo este año y ojalá pueda jugar más. Cuando lo sepa, lo diré", profundizó.

El base internacional español, de 34 años, ha revelado que pudo volver a la 'Penya' el año pasado, pero vio que no estaba "preparado" para regresar. De hecho, desmintió las informaciones que apuntaban a su fichaje. "El año pasado tenia otra ilusión y tenia ganas de volver, pero no estaba preparado. Y tuve que tomar una decisión, que me hizo mucho daño como esperar un año", afirmó.

"He aprendido muchísimo, sintetizando es muy difícil. De las primeras cosas es escucharme a uno mismo, diferenciar la persona del ego es lo más difícil. A veces es genial, pero a veces hay que apostar por un o por otro. El ego es necesario. Al principio no sabía escucharme a mi mismo. Entender lo que eran las emociones. A veces nos enfadamos por algo y es por algo más. Estar sano por dentro me ha ayudado mucho", ha explicado sobre lo que ha aprendido durante este año sabático, que pone ahora pone fin con su fichaje por el Joventut.