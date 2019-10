Rienda califica de "referentes" recibe a las pilotos campeonas del Trial de las Naciones

Publicado 30/10/2019 16:21:28 CET

La presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, recibió este miércoles a las pilotos españolas Berta Abellán, Sandra Gómez y Neus Murcia, campeonas del Trial de las Naciones Femenino, y a las que considera "referentes" para las niñas deportistas que quieran dedicarse al mundo del motor.

"Sois referentes para las niñas deportistas que vienen detrás dentro del mundo del motor. El mundo del motor empezó siendo masculino, pero las mujeres han llegado para quedarse y tienen su espacio", señaló Rienda durante la recepción celebrada en el CSD.

Para Murcia, este Trial de las Naciones "fue una experiencia superbonita". "Era el segundo año que iba, además en Ibiza, había zonas guays, las vistas también y ganar en casa fue increíble", recalcó. "En unos años hemos avanzado bastante y estamos contentas, creo que la línea es buena y seguiremos trabajando", añadió Gómez en relación al buen papel en esta evolución de la Comisión Femenina de la Real Federación Española de Motociclismo.

Según informó el Consejo en nota de prensa, la dirigente destacó el esfuerzo de las pilotos en compaginar su carrera deportiva con estudios superiores, después de que el CSD firmara un protocolo de actuación con el objetivo de apoyar la carrera dual de las deportistas con la Secretaría General de Universidades.

"La formación y la parte deportiva son dos carreras, lo que implica mucha dedicación y esfuerzo, y por eso os podemos ayudar", recalcó la exesquiadora granadina.

"No puedes rendir al cien por cien en todo, y si intentas ir al cien por cien en motos, bajas un poco en los estudios. Lo intento compaginar lo mejor que puedo y me gusta porque es un grado de Deporte. Como no sabemos los que nos deparará el futuro es mejor estar formada", expresó Berta Abellán.