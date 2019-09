Rienda: "Las lágrimas de Rafa lo dicen todo"

Publicado 09/09/2019 13:16:19 CET

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidente del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, ha reconocido el triunfo "histórico" de Rafa Nadal, flamante ganador del US Open, y ha señalado que "las lágrimas" del tenista tras imponerse en la final "lo dicen todo".

"Es histórico. Estoy todavía con ojeras porque no me perdí nada. Fue impresionante, no me lo podía creer. Las lágrimas de Rafa lo dicen todo, cuesta mucho llegar a lo más alto y él lo ha hecho. Lo ha conseguido otra vez y es increíble lo que está haciendo", se rindió Rienda ante la prensa.

La mandataria añadió que "por supuesto mereció la pena trasnochar" para ver a Nadal ganar de madrugada en Nuwva York. "El deporte se mueve en festivos, en fines de semana, y cuando toca trasnochar merece la pena porque tenemos a grandes deportistas luchando por grandes éxitos", subrayó.