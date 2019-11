Rienda muestra "respeto" hacia Luis Enrique y Roberto Moreno porque "son grandes profesionales"

Publicado 21/11/2019 17:07:16 CET

BRUSELAS, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, ha expresado su "respeto" tanto por el nuevo seleccionador de fútbol, Luis Enrique Martínez, como su antecesor, Robert Moreno, asegurando que ambos son "grandes profesionales".

"Todo el apoyo tanto a unos que entran como a unos que salen porque son grandes profesionales y tienen una experiencia para seguir creciendo el fútbol", ha defendido la secretaria de Estado para el Deporte a la prensa en Bruselas, donde asiste a una reunión con sus homólogos de la UE.

La exesquiadora ha reconocido que "el sector de los técnicos no es fácil" y ha pedido "respeto" para "todos por su profesionalidad" y porque "ofrecen mucho a los deportistas". "Como persona y deportista que he sido entiendo que el sector técnico no es fácil", ha subrayado.

Rienda ha asegurado que como Estado no entran a valorar el cambio de seleccionador y que en todo caso es la Real Federación Española de Fútbol la que ha tomado la decisión, al ser preguntada si cree que el relevo se ha producido de forma chapucera.

"Esa pregunta hay que hacerle a la Real Federación Española de Fútbol y por qué la ha tomado", ha zanjado. "Como Estado no nos metemos, igual que no nos metemos en quién fichan", ha dicho. Dicho esto, ha reconocido que "las formas son también importantes". "Y cuando las cosas se hacen buen pues no crean polémica y cuando no se hacen correcto pues lógicamente crea polémica", ha aseverado.