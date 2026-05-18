Riera se despide del Eintracht lamentando haberse enfrentado a "muchos problemas" y de no haber tenido "tiempo"

25 April 2026, Bavaria, Augsburg: Eintracht Frankfurt coach Albert Riera smiles ahead of the German Bundesliga soccer match between FC Augsburg and Eintracht Frankfurt at WWK-Arena. Photo: Daniel Löb/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemä den Vorgaben der DFL Deu - Daniel Löb/dpa

FRANKFURT (ALEMANIA), 18 (dpa/EP)

El entrenador español Albert Riera se despidió este lunes del Eintracht Frankfurt alemán, que le destituyó el domingo tras , y lamentó haberse tenido que enfrentar "a muchos problemas" y que no tuvo tiempo suficiente para trabajar.

"Lo que lamento es que me enfrenté a muchos problemas durante el proceso y, sin tiempo, sin pretemporada y con el nuevo mercado, todos sabíamos en el club que sería difícil", escribió Riera a última hora del domingo en su perfil oficial de 'Instagram'.

El Eintracht anunció el domingo, un día después de la última jornada de la Bundesliga y tras no lograr la clasificación para competición europea, que se separaba del entrenador español, el cual asumió el cargo en febrero y, en 14 partidos, solo logró cuatro victorias, por cinco derrotas y otros tantos empates.

"Me voy con la sensación de haberlo dado todo, en otro país en el que no tenía experiencia previa, sin familia y tras muchas noches en el campo de entrenamiento pensando y tratando de encontrar soluciones para ganar, así que me voy en paz, pero triste al saber que sólo se ha aprovechado el 20 por ciento del potencial de Albert", afirmó Riera.