'Rino' Matarazzo: "El Atlético busca esos pequeños momentos para definir cómo es cada partido"

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha descrito al Atlético de Madrid como "un equipo que busca esos pequeños momentos para definir cómo es cada partido", en la víspera de que 'txuri-urdines' y colchoneros se enfrenten en Anoeta durante la jornada 18 de LaLiga EA Sports.

"Siempre visualizamos de manera positiva porque creo en este equipo, en la fuerza que tiene este equipo, en que podemos ganar mañana y en que jugaremos cada partido para ganar sin tener en cuenta el nombre del rival. Mañana tendremos un desafío y estamos preparados para poner toda la energía que tenemos en este partido, por este escudo que llevamos en la camiseta", afirmó 'Rino' Matarazzo este sábado en rueda de prensa.

"Tengo imágenes muy positivas, pero paso a paso. Cada momento del partido es importante para nosotros. El Atlético es un equipo que busca esos pequeños momentos para definir cómo es cada partido. Por ello el enfoque tiene que ser nuestro durante los 90 minutos y así tendremos la oportunidad de ganar los tres puntos mañana", dijo el técnico estadounidense.

Luego admitió estar "muy preparado" para hacer su debut oficial en el banquillo donostiarra. "Especialmente porque veo que los chicos están preparados. Hemos tenido una semana muy positiva, con mucha energía. Están preparados para el cambio, abiertos para el cambio, están dispuestos a trabajar. Así que mi sentimiento esta semana es muy positivo y tengo mucha ilusión, no puedo ni esperar al partido", indicó.

"El Atlético es un excelente equipo, con jugadores de alta calidad y que entienden los elementos básicos del fútbol. Cuando digo elementos básicos, hablo de necesidad de correr, luchar, ser agresivos por momentos y defender muy bien. Y como he dicho, saben de eso. Pueden tener paciencia y esperar a los momentos necesarios para decidir", repitió.

"Lo primero es que, aunque estamos en buena fase y bien, tenemos que estar muy centrados en todas las facetas del juego. Tenemos que tener energía en el campo, jugadores que estén conectados, que trabajen en una única dirección, entender cómo atacar y defender", advirtió Matarazzo.

"Y si estamos conectados, podemos comunicarnos entre nosotros dentro de lo que es el grupo para resolver los problemas. Eso es el sentimiento que tengo ahora, que los jugadores estén preparados. El entrenamiento de esta semana ha sido muy positivo y estamos listos", subrayó al respecto.

En este contexto, comentó que "es importante que los aficionados se sientan orgullosos de este equipo de nuevo". "Así que se trata de poner todo lo que tenemos en este partido, toda la energía, todo el enfoque y ser resilientes. Es importante, especialmente para esta plantilla, que hay que ser resilientes en fases duras, hay que ser fuertes", agregó.

"Me siento muy bien en este club. He conectado con toda la plantilla y los jugadores en una semana. La región es increíble, me encanta su cultura. Por tanto, no hay límites a nivel general. Pero no he jugado todavía el primer partido. Tenemos al Atlético mañana", avisó Matarazzo.

Más adelante definió al argentino Diego Pablo Simeone, técnico colchonero, como "un excelente ejemplo" a seguir por tratarse de "un entrenador que ha trabajado con una plantilla durante muchísimos años con calidad". Además, elogió que su "personalidad" sea "una especie de marca muy fuerte" y haya "implantado su mentalidad" en sus pupilos.

"Es una plantilla muy competitiva. En todos los momentos de un partido, entienden los elementos básicos sobre todo porque el entrenador transmite su carácter en el equipo que entrena. Y esto lo ha hecho él muy muy bien", insistió en sus alabanzas al 'Cholo' Simeone.

"Mi enfoque esta semana ha estado al 100% en nuestra plantilla, en nuestro equipo, en conseguir lo máximo de cada jugador, en ver el potencial que hay y convertirlo en calidad. En eso me centro ahora. Sí que estoy en contacto muy estrecho con Erik [Bretos] y hablamos día a día, pero solo puedo decir que mi enfoque está en cada jugador de esta plantilla y pienso en conseguir lo mejor de cada uno de ellos", señaló.

"Es importante ser muy eficiente. Esta semana no ha habido mucho tiempo, así que he tenido que elegir mis prioridades. ¿Qué era lo más importante esta semana? Para mí es importante generar mucha claridad en cómo queremos jugar al fútbol de manera ofensiva, defensiva, qué espacios buscamos, con qué estructura jugamos en este partido, pero también siendo específicos respecto al Atlético", explicó Matarazzo.

"También quería dejar claro que tenemos que continuar y tenemos que entrar más en los detalles, con más profundidad. Hay muchos patrones, hay mucho contenido que este equipo todavía va a recibir y va a mejorar. Estoy seguro, 100% seguro, de que semana tras semana veréis más cómo lo queremos hacer", concluyó el entrenador 'txuri-urdin' en su conferencia.