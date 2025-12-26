'Rino' Matarazzo: "Soy muy optimista, la gente que se pone límites no cree en sí misma"

Archivo - FILED - 03 May 2024, Baden-Wuerttemberg, Sinsheim: Hoffenheim's coach Pellegrino Matarazzo arrives for the German Bundesliga soccer match between TSG 1899 Hoffenheim and RB Leipzig at PreZero Arena. Photo: Uwe Anspach/dpa - Uwe Anspach/dpa - Archivo

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino 'Rino' Matarazzo, aseguró ser "muy ambicioso" y "muy optimista", después de crecer en Estados Unidos y "viendo la Serie A" en la época en la que Diego Armando Maradona defendió la camiseta del Nápoles, por lo que entiende que "la gente que se pone límites no cree en sí misma".

"Crecí viendo Serie A en una pequeña televisión. Era la época en la que Maradona jugaba para el Nápoles. Y por supuesto, esta es la razón por la que después de estudiar en la universidad, me mudé a Europa, por el fútbol, por esta pasión. Esta es una gran parte de quien soy y la razón por la que estoy aquí hoy", relató el técnico en una entrevista a los medios del club vasco.

Matarazzo fue el elegido para reemplazar a Sergio Francisco en el conjunto 'txuri urdin' y debutará el próximo 4 de enero ante el Atlético de Madrid. El estadounidense de origen italiano ha desarrollado, hasta ahora, toda su carrera como entrenador en banquillos alemanes, siendo el Hoffenheim su último equipo hasta 2024.

Antes, jugó al fútbol, aunque no al máximo nivel. "No funcionó en Italia, por un problema de promesas de agentes. Entonces volví a Estados Unidos, y luego un amigo alemán había venido de Alemania y me vio jugando. Me preguntó si quería jugar en Alemania y le dije que 'por supuesto'. Empecé en la cuarta división, tenía casi 23 años, así que era un poco viejo para empezar", relató.

"Mis visiones las guardo para mí mismo. Soy muy ambicioso. Me mudé a Alemania sin hablar una palabra de alemán. Me mudé por mí mismo. No jugué fútbol profesional, y me convertí en un entrenador de la Bundesliga. Estoy aquí ahora porque tomé mis pasos y estoy muy contento de estar aquí", comentó.

Y es que Matarazzo se considera una persona "muy optimista". "Creo que la gente que pone límites no cree en sí misma. Todo es muy posible. Esto es parte de posiblemente mi nacimiento en Estados Unidos. Aprendí a ser optimista, a alcanzar las estrellas. Si tienes la capacidad de invertir todo lo que tienes en lo que quieres, lo vas a conseguir", expresó.

Matarazzo es, además, licenciado en Matemáticas en la Universidad de Columbia. "Fue un momento fantástico en mi vida. Y, por supuesto, sé cómo lidiar con los datos, un buen análisis, pero lo más importante, sé las limitaciones de los datos. No puedes desmantelar el espíritu humano en números. Este trabajo siempre se trata de la gente", concluyó.