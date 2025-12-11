Riquelme acerca al Betis a octavos y el Celta vuelve a perder en Europa

Archivo - Rodrigo Riquelme, Real Betis - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El Real Betis reafirmó su intención de ser equipo del 'Top 8' de la Liga Europa con una victoria (1-3) este jueves ante el Dinamo de Zagreb en la jornada sexta, un choque que encarriló en siete minutos fulgurantes del primer tiempo liderado por Rodrigo Riquelme, mientras que el RC Celta perdió (1-2) ante el Bolonia, segunda derrota seguida que complica sus opciones.

Los de Manuel Pellegrini, con 14 puntos, se mantienen en zona alta a falta de dos jornadas para el desenlace de la fase liga. En un Maksimir de Zagreb de mal recuerdo por la eliminación en Conference League hace dos campañas, los béticos resolvieron con un 0-3 al descanso, sofocando el inicio intenso de los locales.

El líder de la liga croata apretó los primeros diez minutos, pero el Betis se hizo con el control y fue acumulando ocasiones de gol hasta que llegó el 0-1 en propia puerta de Sergi Domínguez tras una acción de Riquelme. El madrileño se reivindicó otro poco marcando el 0-2, gran asistencia de Cedric Bakambu.

Apenas unos instantes después, Antony hizo el tercero en un desastre defensivo del rival. El conjunto andaluz pudo jugar a placer el segundo tiempo, dominando el ritmo del encuentro a pesar de que en la reanudación los cambios parecieron sentar bien a los locales. Las ocasiones fueron de un Betis que tuvo una goleada mayor con un larguero de Abde y otra ocasión de Antony.

En el tramo final, deseosos de que se acabara el trámite, el Betis relajó en exceso y el Dinamo rondó el gol en su primera gran ocasión, desbaratada por Álvaro Valles, y en un saque de esquina llegó el 1-3 de Niko Galesic en el 89'. En el descuento, Bakambu perdonó de manera incomprensible el cuarto pero el Betis cumplió en Croacia para ver muy cerca su presencia en octavos de final.

EL CELTA DEJA OTRA IMAGEN EN EUROPA

Por otro lado, el Celta encajó una merecida derrota ante el Bolonia, a pesar de adelantarse en el primer tiempo y viniendo de su triunfo 0-2 en el Santiago Bernabéu. En casa, bajo el incesante diluvio en Balaídos, el cuadro español se vio superado por el italiano, bien plantado y con el debe de la falta de efectividad en el primer tiempo. En cambio, el Celta metió la que tuvo.

Williot Swedberg, autor de los dos goles al Real Madrid, ganó la línea de fondo y puso el pase atrás para que Bryan Zaragoza hiciese el 1-0 al cuarto de hora. El Bolonia perdonó tres muy buenas para marcar, pero en el segundo tiempo el Celta siguió a merced de los visitantes. Tommaso Pobega tuvo el empate, anulado por fuera de juego, pero poco después fue objeto de penalti.

EL VAR confirmó la pena máxima, ante la duda de otra posición antirreglamentaria, y Federico Bernardeschi la convirtió. Poco después, en una pérdida de Iago Aspas, el veterano futbolista italiano firmó su doblete y el 1-2 para un Bolonia que no dejó de morder para guardar los tres puntos. El Celta falló, como hace dos semanas ante el Ludogorets, para quedarse con nueve, decimonoveno, por los 11 que sumaron los italianos.