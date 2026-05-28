Riquelme denuncia "bulos interesados y campañas de difamación": "Florentino ha optado por la descalificación personal"

May 20, 2026, Madrid, Spain: Enrique Riquelme attends ''RAFA'' premiere. May 20, 2026. - Europa Press/Contacto/Acero

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El empresario alicantino y candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme denunció este jueves "ruido, mentiras, bulos interesados y campañas de difamación" por parte del otro candidato, Florentino Pérez, que ha optado "por la descalificación personal y la tensión en lugar de favorecer un debate sereno y elegante".

"El Real Madrid merece mucho más que ruido, mentiras, bulos interesados y campañas de difamación entre madridistas que comparten un mismo amor por el club y que jamás deberían utilizarse para limitar la democracia en el Real Madrid", comenzó el comunicado compartido por la candidatura de Enrique Riquelme.

El de Cox, de 37 años, lamentó que Florentino Pérez haya optado "por la descalificación personal y la tensión en lugar de favorecer un debate sereno, elegante y a la altura de la mayor institución deportiva del mundo".

"Florentino Pérez difundió informaciones que son total y rotundamente falsas, apoyándose en publicaciones por las que el propio medio ha pedido disculpas a esta candidatura y que ya han sido rectificadas por el propio medio porque habían recibido información falsa e interesada", señaló.

Riquelme explicó que en esa operación, de la que Pérez dijo que tuvo que pedir un crédito "para que sus empresas y cuestionó que tenga "solvencia para presidir al Real Madrid". "La operación a la se hace referencia se financió con una emisión de bonos corporativos en el mercado estadounidense de 2.000 millones de dólares al 7,25% y supuso un hito para la historia de emisiones en América Latina, con una demanda por valor de 8.000 millones de dólares", relató el alicantino.

"De nuevo y por tercera vez en apariciones públicas, resulta inaceptable la actitud y las formas de Florentino Pérez, poniendo en duda la limpieza y la legitimidad de nuestra candidatura, pese a que ha sido proclamada válida por la Junta Electoral conforme a los Estatutos y a las Normas Electorales del club", recordó.

Además, Pérez apuntó este miércoles en la presentación de su candidatura que Riquelme representa "la etapa más siniestra" del club, "la de Ramón Calderón", y el alicantino defendió que su candidatura está "avalada directamente con su patrimonio personal y está validada por la Junta Electoral". "Cualquier insinuación sobre personas vinculadas, quien debería explicarlas es el propio Pérez tras 20 años en el poder, incluyendo una explicación detallas de la vinculación de sus familiares y amigos en el circuito de dirección e intermediación del club", agregó.

"En la etapa que menciona Florentino Pérez sobre Ramón Calderón, Enrique Riquelme, tenía 15 años. El único miembro de la candidatura que formó parte de aquella época es Antonio Medina, pero Pérez olvidó mencionar que también ha sido miembro de su dirección en la Fundación Real Madrid hasta la semana pasada y que dimitió para sumarse a nuestra candidatura", comentó.

Y agregó que en el equipo de Riquelme también participa Juan Mendoza, hijo del presidente Ramón Mendoza, que formó parte de la Junta de Calderón y "dimitió por discrepancias con el ex presidente a los tres meses".

Además, Riquelme afirmó que "es falso que cuestionar decisiones del actual presidente sea 'atacar al Real Madrid'", porque para el candidato "es un ejercicio democrático y estatutario que fortalece la institución y devuelve la voz a los socios, los verdaderos dueños del club".

"Es inaceptable que se silencien o ridiculicen las dudas de los socios sobre los negocios del club y las relaciones de determinados miembros del entorno presidencial, como el señor Anas Laghari, cuya influencia en operaciones estratégicas y con dudosas intermediaciones económicas, vinculadas al Real Madrid y a las palancas del Barcelona FC, que merece transparencia total y explicaciones claras ante la masa social", criticó.

Así, Riquelme insistió en tener con Pérez "un debate público, abierto y televisado" para "responder preguntas y confrontar ideas con transparencia sobre el modelo de club, los proyectos y las sombras que rodean la actuación de parte de su equipo y sus tentáculos en los negocios del Real Madrid".

"Los socios merecen saber la verdad de lo que está pasando dentro del club y poder decidir con información completa, respeto institucional y luz y taquígrafos, porque las etapas pasan, pero el Real Madrid y sus valores deben permanecer siempre por encima de cualquier persona. En todo caso, nuestra candidatura seguirá con una campaña limpia, serena, centrada en las ideas de futuro para los socios y siempre, transparente y respetando el legado que todos los madridistas hemos heredado desde 1902", concluyó el comunicado.