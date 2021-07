Riqui Puig: "Estamos haciendo un equipo muy competitivo y con muchas ganas"

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Riqui Puig ha manifestado que el equipo blaugrana que se está confeccionando para esta nueva temporada es "muy competitivo" y tiene "muchas ganas" de títulos, y a nivel personal está encantado de poder volver, este mismos miércoles en el primer amistoso de pretemporada ante el Nàstic, a los terrenos de juego.

"Tenemos un mes para preparar el inicio de Liga, estamos haciendo un equipo muy competitivo, con muchas ganas, creo que somos jugadores muy jóvenes que queremos ganar muchos títulos. Estamos muy ilusionados por comenzar esta Liga", aseguró en Barça TV.

Antes de arrancar LaLiga Santander, tendrán por lo menos los cuatro duelos de pretemporada ya programados --Nàstic, Girona, Stuttgart y Salzburg--. "Tenemos muchas ganas, sobre todo yo, y nos irá bien para coger ritmo y sobre todo por volver a ver los aficionados", aseguró.

"La verdad es que estoy muy contento y tenía muchas ganas de volver al verde. Como futbolistas tenemos pocas vacaciones y este año he podido disfrutar de un mes y medio. Volver a la Ciutat Esportiva con mis compañeros y volver a hacer lo que más me gusta me deja muy feliz", se sinceró.

Por otro lado, celebró el buen nivel observado ya en uno de sus nuevos compañeros, el delantero neerlandés Memphis Depay. "Memphis es muy cercano, me habían hablado muy bien de él y nos irá bien porque es un goleador. De los mejores jugadores europeos en activo, nos puede dar muchas cosas y tengo muchas ganas de poder jugar con él y ganar títulos con él", señaló.