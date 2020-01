Rivaldo: "El Barça no puede permitirse seguir perdiendo de manera tan negligente"

Publicado 10/01/2020 14:33:21 CET

BARCELONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Rivaldo ha asegurado que el club blaugrana no se puede permitir perder "de manera tan negligente" como en partidos como el de la semifinal de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid o en las eliminaciones de la 'Champions' en Anfield y Roma.

"Esta derrota no beneficia para nada a Valverde. Me recordó a los anteriores fiascos en la Champions. El club podría poner en serio riesgo su continuidad, lo veo como una posibilidad cercana o incluso para el final de temporada, porque un club como el FC Barcelona no puede seguir perdiendo partidos así, de una manera tan negligente", cargó Rivaldo contra Valverde.

El embajador de Betfair añadió que el Barça no puede "seguir durmiéndose" en partidos importantes. "Es frustrante. La manera cómo controlaba el partido era para escaparse en el marcador, pero el equipo no puede amodorrarse defensivamente en un duelo ante un rival tan importante entrenado por Simeone", aportó.

"El 'Cholo' es un técnico entusiasta fuera del campo, siempre gritando a sus jugadores, motivándoles para que den un poco más y, quizá, eso es algo que el Barcelona echa de menos actualmente", valoró el brasileño.

En este sentido, volvió a cargar contra Valverde. "El trabajo de un entrenador también es ver lo que no está funcionando en un partido y arreglar esos problemas, alertar a sus jugadores de esos problemas. Si simplemente se queda mirando de forma pasiva, el rival te puede cambiar la forma de jugar y sorprenderte", insistió.

Por otro lado, Rivaldo cree que el Real Madrid de Zinédine Zidane sí jugó como el Barça acostumbraba a hacer en sus mejores tiempos. "Parecía que estaba jugando con su misma filosofía, con un montón de pases cortos, pausando el tempo con la pelota y esperando al momento ideal para hacer daño al rival. Honestamente creo que deberían ganar esta Supercopa", comentó Rivaldo.

"Si alguien tenía dudas de las cualidades de Zidane como entrenador, después de su primera etapa en el Real Madrid, creo que está disipándolas y demostrando que puede gestionar una plantilla y sus egos con prudencia, pero también hacer buenos sistemas de juego y poner a esos equipos a competir muy bien", aseguró.

En cuanto al posible fichaje de Reinier, jugador del Flamengo, por el Real Madrid, cree que pagar 30 millones de euros sería un "chollo". "Por lo que le he visto esta temporada y atendiendo a los precios del mercado europeo, si Reinier realmente fichar por el Real Madrid por 30 millones de euros me parecería un gran fichaje para el equipo de Zidane. Un chollo", sentenció.