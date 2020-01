Rivaldo: "El Barça ha sido ingenuo e irrespetuoso con Valverde"

Publicado 15/01/2020 12:54:38 CET

"Fichan a Setién porque no había vuelta atrás tras no tener éxito con Xavi ni Koeman"

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Rivaldo ha manifestado que el club blaugrana ha sido "ingenuo" e "irrespetuoso" en las formas en cuanto al cese de Ernesto Valverde, despedido el pasado lunes, si bien cree que aciertan en el cambio de técnico y, sobre Quique Setién, cree que era la tercera opción después del no de Xavi y Koeman.

"Está claro que el Barcelona no ha sabido gestionar bien este cambio de entrenador. Han sido algo ingenuos y quizá algo irrespetuosos con Valverde. Después de todo, nunca es positivo empezar a negociar con un nuevo entrenador cuando tienes al actual trabajando", comentó el embajador de Betfair.

Cree, además, que el Barça ha fichado a Setién porque no había "vuelta atrás" a la hora de despedir a Valverde después de que "no tuvieran éxito" en el fichaje de Xavi y Koeman. "No habría tenido ningún sentido mantener a Valverde después de todo eso, así que tuvieron que dar por buena su tercera opción", apeló.

"El hecho de que Xavi y Koeman rechazaran las propuestas del Barcelona añadió problemas, llenándose la prensa de expectativas y obligando a que las negociaciones se alargaran antes de anunciar a Setién. Todos sabemos que la directiva del FC Barcelona no gestionó bien este proceso", comentó.

Todavía sobre Valverde, cree que su despido es una "consecuencia normal" de los resultados. "Son lo más importante del fútbol y cuando no puedes conseguirlos, la directiva empezará a dudar de tu trabajo, algo que incluso ya pasó antes, especialmente por la Champions League", argumentó.

En cuanto a Setién, tiene dudas de si podrá llevar un equipo tan grande como el Barça, a sus 61 años y sin experiencia previa en un club de la elite. "Setién nunca ha entrenado a un club tan grande como el Barcelona y será una nueva experiencia para él", aportó.

"De todos modos, no tiene mucho que perder y no trae grandes expectativas a los aficionados del Barcelona, porque nunca ha ganado ningún título. Es difícil comprender cómo se impondrá", auguró.

Por otro lado, cree que el Barça debería fichar en enero a un delantero ante la baja de 4 meses de Luis Suárez. "Podría ser trascendental en el trascurso de la temporada compensar su ausencia con otro delantero de calidad. Debería firmarse un buen sustituto, porque todos los títulos están en juego podría ser crucial encontrar a alguien similar al estilo de Suárez", zanjó.