Rivaldo: "Las críticas de Setién a los cinco cambios no tienen sentido"

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Rivaldo ha asegurado que las críticas del entrenador blaugrana, Quique Setién, a la nueva normativa que permite cinco cambios en un partido "no tienen sentido" y ha lamentado que lo ponga como excusa ante posibles malos resultados.

"Lo que ha dicho Setién no tiene ningún sentido. Buscar excusas en un asunto como éste, decir que te sientes perjudicado sólo porque el rival tiene dos cambios más, yo no lo entiendo", aseguró el embajador de Betfair.

Hace unas semanas, Setién comentó en un foro con entrenadores de Las Palmas que los cinco cambios podrían perjudicar al Barça. "Muchos partidos los resolvíamos en los minutos finales y los rivales tendrán ahora gente más fresca", opinó el técnico cántabro.

En cambio, Rivaldo cree que el Barça o el Real Madrid son quienes menos podrían quejarse. "Son mucho más fuertes que el resto y pueden incluso decidir fácilmente partidos en apenas 45 minutos. Es que tienen toneladas de talento comparados con el resto", insistió.

"El Barcelona tiene que estar listo para ganar sus partidos en el inicio. Es que no pueden estar pensando en que hay que aguantar al final del partido para que el oponente se canse y aprovecharlo. Tienen que darlo todo desde el minuto uno", opinó en este sentido.

Por otro lado, comentó que en el Barça no deberían arriesgar con Leo Messi, que ha tenido unas molestias físicas estos días y entrenó al margen del grupo. "Si las cosas se ponen de cara para el Barcelona, sí que sería interesante que Messi descansara, pero si no, quizá no tenga muchas opciones de parar. Puede que la clave sea resolver los partidos rápido y luego que sea sustituido", argumentó.

"Lo que está claro es que Messi no puedes ir y decirle simplemente que descanse. Porque quiere ganar LaLiga, la Champions, asaltar el Pichichi y ganar el Balón de Oro. Y todo eso necesita jugar con regularidad", matizó.

En cuanto a jugar sin público en las gradas, no cree que sea problema. "Será triste, pero equipos del potencial como el Barcelona no le tiene que importar que haya público o no. Están en la obligación de jugar bien. No creo que esa falta de público sea un problema", añadió.

Sobre el Real Madrid, cree que su compatriota Vinicius debería "volver como una moto". "Ahora están Eden Hazard y Marco Asensio, así que Vinicius tendrá dos rivales más en su puesto. Pero a pesar de la competitividad, creo que Zidane escogerá a los que estén en mejor forma, así que Vinicius tiene que regresar como una moto", opinó.