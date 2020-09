Rivaldo: "Me imagino a Messi en el Barça con 38 años con nuevo presidente"

Fútbol.- Rivaldo: "Me imagino a Messi en el Barça con 38 años con nuevo presiden

Fútbol.- Rivaldo: "Me imagino a Messi en el Barça con 38 años con nuevo presiden - BETFAIR - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Rivaldo cree que Leo Messi podría jugar en el Barça hasta los 38 años con un presidente nuevo que le convenza con un proyecto atractivo, pues cree que el argentino siempre tendrá razones para quedarse en el Camp Nou.

"Messi podría todavía prolongar su contrato esta temporada. ¿Quién sabe si Messi cambia su postura de dejar el club? Quizá con un nuevo presidente que entienda sus necesidades le podría ofrecer un buen proyecto de futuro y podría considerar quedarse algunas temporadas más, ama el club y me lo puedo imaginar jugando hasta los 37-38 años", afirmó Rivaldo.

El embajador de Betfair cree que "todo puede pasar" en esta temporada. "Es una especie de revolución con un nuevo entrenador, nuevos directores y las elecciones programadas para marzo de 2021", señaló. "Messi es un gran profesional y lo volverá a demostrar", recalcó.

"Depay no es un delantero centro y no debería ser el último refuerzo en el ataque. El Barcelona necesita fichar un delantero", comentó ante los rumores del interés blaugrana en el atacante neerlandés, más extremo que no delantero centro puro.

En cuanto a la presión sobre Ansu Fati, Rivaldo pide tiempo para el canterano. "Será un jugador importante pero no se le puede dar mucha responsabilidad todavía", manifestó.