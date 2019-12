Rivaldo: "Messi sueña con ser coronado campeón del mundo"

Publicado 04/12/2019 14:06:53 CET

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Rivaldo cree que Leo Messi "sueña" con ser campeón del mundo y que por ello no pensará seriamente en la retirada hasta después del 2022, y apuntó que si sigue siendo importante en el Barça también podría alargar el momento de colgar las botas.

"Messi sueña con ser coronado campeón del mundo y también de la Copa América con Argentina, así que, para conseguirlo, debe seguir jugando al más alto nivel, al menos hasta 2022 y dependiendo del éxito que tenga en esas dos competiciones, debería tomar una decisión", comentó Rivaldo en declaraciones facilitadas por Betfair, casa de apuestas de la que embajador.

El argentino habló por primera vez de una posible retirada este lunes, al recoger el sexto Balón de Oro de su carrera. No obstante, pese a tener 32 años, no se marcó ningún horizonte para poner fin a su carrera.

"Si sigue viéndose como un jugador relevante, si sigue ganando títulos, no se planteará irse, pero puede que en dos-tres años las cosas cambien. Si pierde velocidad o efectividad, quizá considere irse, no querrá ser un mero complemento en el equipo", añadió Rivaldo.

Sobre el sexto Balón de Oro que ganó Messi, el brasileño no entiende como irrespetuosa la ausencia de Cristiano Ronaldo en la gala. "No es nada nuevo e incluso Messi se ha perdido alguna ceremonia en la que él no fue el ganador. No es irrespetuoso e incluso desconocemos por qué se ausentó", relativizó.

Además, considera que el portugués "se merecía" haber quedado por encima de Van Dijk en la votación del premio al mejor jugador de 2019. "Van Dijk es un gran defensor, pero lo que hace el fútbol tan bonito son los goles, los regates, los momentos brillantes de los atacantes", defendió el ganador del Balón de Oro de 1999.

"En aquellos tiempos el premio no estaba tan mediatizado. En mi caso, simplemente vinieron los chicos de France Football a Barcelona, me dieron el premio, hice una presentación en el Camp Nou y ya está. Nada como la gala de estos años", reconoció.

Por otro lado, Rivaldo habló de su compatriota Vinicius y sus reiteradas ausencias de las convocatorias del Real Madrid. "Yo no creo que Zidane se haya rendido con él. Seguro que le dará oportunidades en el futuro, así que el chaval tiene que estar listo para cuando lleguen esos momentos importantes para mostrar sus virtudes", valoró.

Sobre la posibilidad de buscar una cesión en enero, Rivaldo fue contundente. "Irse a préstamo a otro equipo sería un paso atrás en su carrera e incluso potencialmente dañino en su carrera. Si fuera yo, no lo haría", concluyó.