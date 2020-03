Fútbol.- Rivaldo: "La primera temporada de Griezmann me recuerda a Coutinho"

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Rivaldo ha manifestado este jueves que el francés Antoine Griezmann debería subir su nivel y su compromiso en su primer año como blaugrana, ya que le recuerda a lo que vivió su compatriota Philippe Coutinho, ahora cedido al Bayern Múnich tras no triunfar en el Camp Nou.

"De un campeón del mundo bien adaptado al fútbol español se esperaba un mayor impacto, especialmente esta temporada en la que no está ya el propio Coutinho, que tampoco está Suárez o que Dembélé no juega por lesión. Su primera temporada me recuerda a Coutinho", aseguró en declaraciones facilitadas por Betfair.

No obstante, cree que "aún puede marcar las diferencias" ante una eventual ausencia de Messi. "Debemos esperar a que se adapte un poco más al Barcelona, a su estilo y sistema táctico. Tiene calidad de sobra para rendir a un buen nivel", argumentó.

"Griezmann tiene que comprometerse un poco más para realmente alcanzar su mejor fútbol y convertirse en un jugador decisivo en los planes de Setién", opinó el embajador de la casa de apuestas.

En caso de que el Bayern de Múnich no ejerza la opción de compra sobre Coutinho y éste regrese al Barça, Rivaldo quiere que pelee por quedarse. "Debe pelear por continuar en el club y tratar de convencer al Barcelona de sus virtudes. Ese debería ser su reto definitivo. Una forma de que demuestre su personalidad como jugador", afirmó.

"Espero que su experiencia en la Bundesliga le haya hecho despertarse y darse cuenta de la realidad. Que el Barcelona podría ser el lugar ideal para él, para brillar de una vez en el fútbol europeo. Yo sigo creyendo en sus capacidades, pero también dependerá mucho de su fortaleza mental y de lo que quiera demostrarle a sus críticos", opinó.

BRAITHWAITE, AL OLVIDO

En cuanto al delantero Martin Braithwaite, fichado tras el mercado de invierno por la lesión de larga duración de Ousmane Dembélé, cree que pasará pronto "al olvido" en cuanto se recupere el galo o, antes, el uruguayo Luis Suárez.

"En cuanto se recupere Suárez y si la próxima temporada le dan oportunidad a Coutinho, creo que eso puede llevar a que lo olviden. Porque, además, mejores jugadores vendrán y podría no tener las mismas oportunidades de competir que ahora, de intentar tener un rol importante en los planes de Setién", concluyó.