Rivaldo: "Raphinha hizo comentarios que sólo motivaron a los argentinos"

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex jugador del Barcelona y embajador de Betfair, Víctor Borba Ferreira 'Rivaldo', criticó los comentarios de Raphinha antes del Argentina - Brasil porque considera que "sólo motivaron" a los argentinos y que hizo que jugaran un partido en el que ya estaban clasificados como si fuera "la final de la Copa del Mundo".

"Raphinha hizo comentarios que sólo motivaron más a los argentinos. Los argentinos jugaron como si fuera una final de Copa del Mundo porque los provocaron. No se puede dar esa munición, aunque Brasil no perdió por esa respuesta. Tampoco creo que Romário se haya equivocado en hacer la pregunta, estaba haciendo su trabajo. Raphinha pudo no responder", apuntó el exjugador brasileño en declaraciones a Betfair.

Rivaldo señaló que el equipo entró al campo "completamente desorganizado, sin creatividad, sin reacción y dejando demasiado espacio" a Argentina. "Faltó intensidad, los jugadores parecían perdidos, sin saber cómo responder. Es demasiado triste ver a Brasil jugar como lo hizo, especialmente estando tan cerca de una Copa del Mundo. Brasil necesita ordenarse para ganar confianza para evitar un ridículo como este en un Mundial", agregó.

El que fuera Balón de Oro en 1999, considera que jugadores como Vinícius, Raphinha o Rodrygo Goes tienen que dar un paso al frente cuando visten la camiseta brasileña. "Todos estos grandes jugadores están acostumbrados a enfrentar partidos difíciles. Me pasó a mí, brillaba en Barcelona y creía que eso bastaba para rendir igual en la selección. Y fui muy criticado por eso", apuntó.

Rivaldo confesó que no consiguió rendir al máximo nivel hasta que cambió "el chip" y entendió que lo que hacía en Barcelona "era poco". "Tenía que dar más en la selección, porque la presión es enorme, la camiseta pesa, y la afición y la prensa de Brasil tienen su propia opinión", añadió.

La leyenda brasileña cargó contra Vinícius, que considera que tiene que "jugar más" porque es "un gran jugador", y que debe "ser el referente" de la Selección Brasileña . "Raphinha también. Está haciendo una temporada increíble y puede ser considerado el mejor del mundo. Es su oportunidad. Tiene que tener sangre en los ojos y pasar por encima de estos rivales para no perder un premio histórico por un 4-1 contra Argentina", dijo.

En cuanto al Balón de Oro, Rivaldo considera que los resultados con la selección "son muy importantes" para conseguir premios individuales. "Lo que haces en tu club importa, pero la selección es la cima, y tienes que marcar la diferencia. Si pierdes de esta manera con Brasil puede afectar la percepción de los aficionados y dirán que solo juegas bien en el Barcelona o el Real Madrid contra equipos como Alavés u Osasuna", afirmó.