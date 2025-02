Rivaldo: "Raphinha me recuerda un poco a mí"

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exjugador brasileño del FC Barcelona Rivaldo ha asegurado este viernes que su compatriota y actual jugador 'culer' Raphinha le recuerda a un poco a él, especialmente por su personalidad, y que le ve con opciones de llevarse el próximo Balón de Oro, galardón que ganó el propio Rivaldo en el año 1999 como jugador blaugrana.

"Creo que me recuerda un poco a mí, pero principalmente por su personalidad. En el campo es un jugador seguro, que ha entendido su rol y juega con confianza. El curso pasado tuvo momentos complicados, alternando banquillo y titularidad, pero ahora, con esa confianza, está feliz, cómodo y asumiendo su rol de capitán", declaró Rivaldo en declaraciones recogidas por Betfair, empresa de la que es embajador.

Además el exjugador afirmó que "admira mucho" a Raphinha y que espera que siga subiendo el nivel. "Espero que siga mejorando, porque puede soñar con premios como el Balón de Oro. Ya está entre los mejores de Europa y si gana títulos con el Barça, tendrá más opciones. En algunas jugadas me veo reflejado en lo que yo hacía. Por ejemplo, con su tiro, que tira muy bien. No tiene miedo a asumir riesgos y juega con libertad. Se siente como en su casa cuando juega. Lo admiro mucho", aseguró.

El gran momento de Raphinha es uno de los principales motivos por los que en la afición barcelonista se sueña con volver a ganar un triplete, opción que la leyenda del Barça ve posible. "Claro que se puede soñar con el triplete. Si me lo hubieran preguntado a principio de temporada habría tenido dudas, pero hoy veo al Barça muy fuerte. El equipo lo está haciendo bien y es competitivo en las tres competiciones. Veo opciones de llevarse todo, aunque no será sencillo", destacó.

"En Copa el Atlético lo pondrá complicado y sé que en Liga hay cierta desventaja por haber perdido algunos puntos, pero queda mucho y el equipo tiene potencial. Aunque veo con opciones al Barça del triplete, también puede ocurrir que no ganes nada y, por la trayectoria del equipo, sería una gran decepción", avisó.

El brasileño también tuvo palabras para su compatriota Vinicius Junior, de quien aseguró que está en el mejor momento de su carrera. "Con 24-25 años, en el momento en el que se encuentra, con la madurez y experiencia que tiene, está en el mejor momento de su carrera y tiene calidad para intentar ganar el Balón de Oro en el futuro", afirmó.

"A cualquiera que le guste el fútbol, le gusta verlo jugar. No debería involucrarse en polémicas, sino demostrar el talento que tiene. Lo más importante es que Vinicius no caiga en las provocaciones de sus adversarios o aficionados y no se deje afectar por lo que le dicen fuera o dentro de la cancha. Todos los que queremos a Vinicius queremos que no caiga en provocaciones, que ignore todo eso y muestre todo su talento de gran jugador. Así le pasarán cosas buenas en su vida y su carrera", destacó Rivaldo sobre las provocaciones que recibe Vinicius y la reacción que debe tener ante ellas.

Al jugador actual del Real Madrid le pareció sufrir uno de estos intentos de provocación en el partido de Liga de Campeones frente al Manchester City, en el que los aficionados ingleses desplegaron una pancarta con Rodri besando el Balón de Oro y el mensaje 'Deja de llorar', que parecía referirse al brasileño si bien iba dirigida, según el grupo de animación '1894', al presidente blanco, Florentino Pérez. "Si intentaron desestabilizarlo, a los aficionados del City les salió el tiro por la culata. Aprenderán a no repetir algo así. El efecto fue el contrario. Vinicius, como me pasaba a mí, se motiva con estas cosas. No te intimida, al contrario", finalizó Rivaldo, no conocedor del objetivo real de la pancarta.