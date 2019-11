Rivaldo: "Si lo gana, Messi será el justo ganador del Balón de Oro"

Publicado 28/11/2019 17:35:14 CET

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Rivaldo ha señalado este jueves que el blaugrana Leo Messi sería el "justo ganador" del Balón de Oro, que se entrega este lunes y, por otro lado, ha señalado que no se cree la supuesta conversación en la que el argentino le aseguró a Neymar que dejaría el Barça en dos años.

"Para mí, si lo gana, será el justo ganador del trofeo esta temporada, pero es que como nunca sabes cuáles son los criterios para darlo, quizá deberemos esperar a ver qué sucede", comentó el embajador de Betfair.

Messi fue clave en el triunfo de este miércoles contra el Borussia Dortmund (3-1) en el Camp Nou, con un gol y dos asistencias, y está en un momento dulce a pocos días de que se desvele, este lunes, el Balón de Oro 2019.

"Cuando pierda velocidad y explosividad, podría pasarse a la medular y trabajar más como un mediocampista creativo en lugar de lanzarse arriba a marcar goles. Es que la manera en la que alimenta a otros compañeros impresiona", destacó Rivaldo.

Todavía sobre Messi, negó que sea real la conversación que, según la prensa francesa, tuvieron recientemente Messi y Neymar según la cual el argentino habría anunciado al extremo del PSG su salida del FC Barcelona dentro de dos años.

"No me creo esa historia. Pienso sinceramente que son sólo rumores entre la prensa y no una verdadera conversación entre los dos jugadores", comentó.

En este sentido, tampoco da credibilidad a la supuesta petición de Messi a Neymar para que regrese al Barça como su heredero. "Claro que Neymar y que Messi hablan con frecuencia porque jugaron juntos y porque son buenos amigos, pero no me imagino a Messi haciendo esa petición a Neymar asumiendo el rol del presidente o del director deportivo del Barcelona", añadió.

También afirmó que el pobre juego que mostró Neymar en el Bernabéu el martes es del todo lógico. "Llevaba mucho tiempo si competir, pero no creo que esté perdiendo cualidades o peso en el PSG. Seguro que vuelve pronto a su mejor versión", auguró.

Por otro lado, analizó el buen partido de Griezmann contra el Borussia Dortmund. "Salió del banquillo y marcó, que es exactamente lo que se espera de él. Creo que terminará adaptándose a su nueva realidad y que empezará a perder esa vergüenza que parece que le está frenando a desarrollar su fútbol. Si coge confianza, será importante para el club", añadió.