Rivaldo: "Si Neymar habla es que sabe algo sobre Messi y el PSG"

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Rivaldo ha asegurado que su compatriota y jugador del Paris Saint-Germain Neymar sabe "algo" de las intenciones de su club para hacerse con Leo Messi, que termina contrato con el Barça en verano de 2021, y que por eso "presionó" asegurando que quería jugar de nuevo con el '10'.

"Cuando Neymar dice que quiere volver a jugar con Messi es que algo debe saber del posible fichaje de Leo por el PSG. Y sinceramente, sería magnífico verlos jugar de nuevo juntos, aunque sea en el PSG", manifestó.

El embajador de Betfair añadió que no cree que Neymar hiciera esos comentarios "por decirlo". "Seguramente sepa algo de los dirigentes del PSG sobre la negociación o conversaciones con Messi. Messi y Neymar son amigos y hablan mucho", añadió.

"Así que Neymar sabe perfectamente que a Messi se le acaba el contrato y creo que está presionando al PSG para que fiche a Leo para la próxima temporada", insistió el compatriota del ahora jugador parisino.

Y es que Rivaldo cree que es el "momento ideal" para que el PSG intente hacerse con Messi. "No tendría que negociar ni pagar traspaso al Barcelona y tiene a su amigo Neymar como gancho. Si los dos se juntan de nuevo, podrán pelear por ganar juntos otra 'Champions', apeló.

También cree que, una posible llegada de Messi a París, podría beneficiar a Mbappé. "Mucho se habla de que Mbappé está presionando para irse al Real Madrid, pero con esta nueva oportunidad de jugar junto a Messi, quién sabe, quizá prefiera quedarse un poco más en París", analizó.

"Si el PSG se las apaña para juntar a Neymar, Messi y Mbappé en el mismo equipo tendrá un tridente estupendo para ser favorito en todas las competiciones, especialmente la Champions. Teniendo en cuenta el enorme potencial financiero del PSG, yo sí que creo que hay opciones serias de que puedan juntar este trío alucinante", valoró.

Por otro lado, sobre las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, cree que Joan Laporta, de nuevo precandidato, no ha prometido "imposibles". "Me parece un gran candidato, y su actitud ha sido la correcta al presentarse. Ha dicho que Messi al menos dará la oportunidad al Barcelona de hablar, pero no ha hecho ninguna promesa increíble que luego sea muy difícil de cumplir", comentó.

"Pero es que la situación de Messi con respecto al Barcelona se ha enfriado mucho después de todo lo que pasó al final de la pasada temporada. Lo he dicho otras veces: creo que Messi está pensando ya en nuevos retos. Será duro asimilarlo, pero tiene pinta de que será su última temporada en el Camp Nou", concluyó.