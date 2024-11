Rivaldo: "Vinícius tiene que quitarse de la cabeza la historia del Balón de Oro y empezar a jugar bien"

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista brasileño Vítor Borba Ferreira 'Rivaldo' aconsejó al madridista Vinícius Júnior "quitarse de la cabeza la historia del Balón de Oro y empezar a jugar bien", y aunque ve a Rodri Hernández "digno" ganador del galardón, cuestionó si los periodistas que votan están "realmente cualificados".

"Vinícius tiene que quitarse de la cabeza esta historia del Balón de Oro, empezar a jugar de nuevo y empezar a jugar bien para el Real Madrid, que tiene que ganar partidos después de las dos derrotas consecutivas", empezó su reflexión Rivaldo, embajador de Betfair, en declaraciones compartidas por la empresa británica.

El exfutbolista recordó que "Vinícius es joven, tiene edad y fútbol para revertir todo esto", por lo que "algún día" ganará el Balón de Oro. "Puede ser el mejor del mundo una o más veces", aseguró el campeón del mundo en 2002 y subcampeón en 1998 con Brasil, antes de criticar la votación del premio.

"Todos los periodistas que votan, ¿realmente entienden de fútbol? ¿Todos absolutamente todos son gente realmente cualificada?", opinó Rivaldo sobre los periodistas de los 100 países con mejor ranking FIFA que eligen al ganador. "No puedo menospreciar a Rodri. Es un jugador que me gusta, para mí era mi segundo candidato. Y aunque creo que merecía más el Balón de Oro Vinícius, no le puedo quitar nada mérito al premio, porque admiro a Rodri. Su forma de jugador y su estilo. Me gusta", insistió.

Además, Rivaldo entiende que el poco protagonismo de Endrick en el Real Madrid responde a que Carlo Ancelotti le está protegiendo. "Es normal. Es un entrenador inteligente, y sabrá darle el momento adecuado para tener más minutos. Ahora la situación es complicada y lo está gestionando con cabeza. Queda mucho por delante. Su participación será necesaria más adelante. Lo mismo le pasa con Rodrygo. Tranquilidad y a trabajar, tarde o temprano usará a todos estos jugadores", valoró.

Finalmente, pidió "prudencia" con el FC Barcelona y su gran arranque, porque "es muy pronto aún" para sacar conclusiones. "Quedan muchos partidos por delante. Está claro, cualquier club del mundo querría ahora ser el Barcelona, estar en boca de todos y que le lluevan piropos a los jugadores, al entrenador", comentó el embajador de Betfair.

"Pero hay que estar alerta. No hay que descuidarse. Habrá más partidos para seguir demostrando su favoritismo, en Liga y en Champions. Pero mientras tanto, que los chavales jueguen como si tuvieran 40 años y con precaución. Ése es el camino para ser favoritos en la Champions o Liga y demostrarlo con hechos", añadió.

Rivaldo también quiso mandar un mensaje de ánimo a Valencia por la trágica DANA. "Es un momento muy triste. Nosotros, los brasileños, los entendemos muy bien, porque hace no mucho, a principios de 2024, nuestro país también pasó por una tragedia similar. Todo mi ánimo y cariño, unirnos y tratar de ayudar en lo que podamos. Valencia es un pueblo al que tengo cariño, porque, pese a la rivalidad deportiva, siempre noté admiración. En toda España me han tratado muy bien", concluyó.