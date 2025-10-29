Rivaldo, sobre Xabi Alonso y Vinicius: "Puede no gustarle ver a otro futbolista ser la gran estrella"

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista brasileño Rivaldo ha asegurado que no está "de acuerdo" con la actitud que tuvo Vinicius Júnior después de ser sustituido en el Clásico del pasado domingo, pero considera que hay que darle "cierto margen" porque es cambiado en muchos partidos, destacando que en el encuentro frente al FC Barcelona no lo merecía ya que "estaba jugando bien" y posicionándose a favor de su compatriota en esa tensión palpable que vivió con su entrenador, Xabi Alonso.

"No estoy de acuerdo con lo que hizo, pero que hay darle cierto margen, porque no se trata sólo de este partido, sino de un contexto de sustituciones y situaciones repetidas. A veces el entrenador, por haber sido un gran jugador y campeón, puede no gustarle ver a otro futbolista ser la gran estrella", ha afirmado Rivaldo en declaraciones a Betfair, empresa de la que es embajador.

"La reacción de Vinicius Júnior no fue correcta, porque dijo algunas cosas malas, y eso, claro, queda feo. Pero se puede entender su enfado: estaba jugando bien, fue protagonista, participó en el segundo gol, y mantenía bien el balón arriba. Creo que se irritó, no sólo por la sustitución en sí, sino porque ya le ha ocurrido en otros partidos, ya ha estado en el banquillo", explicó.

Rivaldo ha remarcado que Vinicius es el actual ganador del premio 'The Best', por lo que no puede ser sustituido en tantos encuentros. "Le guste o no a la gente hoy Vinicius sigue siendo el mejor jugador del mundo por la FIFA. Sinceramente, un jugador como Vinicius, que vale tanto para el Real Madrid y es patrimonio del club, no puede pasarse siete partidos siendo sustituido. Y menos en un Clásico que lo estaba ganando por la mínima, que el Barcelona podía empatar y que él, Vinicius, podía terminar de decidirlo", manifestó.

"No sé si hay algo personal con Xabi Alonso, pero a veces pasa que el técnico, para ganarse al grupo, escoge al jugador más destacado. Y Vinicius, por haber sido el mejor del mundo el año pasado, puede acabar siendo su objetivo. Es una forma de mostrar autoridad. Algo así como decir 'Si puedo hacerlo con Vinicius, puedo hacerlo con cualquiera'", destacó.

También habló sobre la actuación del Barça en El Clásico, asegurando que no le "gustó" el partido del equipo blaugrana. "Como siempre, hubo polémicas en jugadas a favor del Real Madrid. Aun así, no vi a un gran Barcelona, como en otras ocasiones. El equipo siente mucho la falta de jugadores como Raphinha o Lewandowski", manifestó.

"Cuando se juntan con Lamine, el Barça juega mejor. Pero esta vez jugó solo bien a ratos. Aún quedan muchos partidos por delante, el campeonato apenas empieza, pero, aunque el Real Madrid haya abierto cinco puntos, el Barcelona tiene todo para recuperarse y pelear por el título", finalizó.