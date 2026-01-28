River Plate techará el Monumental y ampliará su capacidad hasta las 101.000 personas

Archivo - 23 March 2023, Argentina, Buenos Aires: Fans cheer the Argentine national team during the friendly soccer match between Argentina and Panama at the Monumental Stadium. Photo: Florencia Martin/dpa - Florencia Martin/Dpa - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Club Atlético River Plate anunció este martes que va realizar obras en su estadio, el Monumental de Buenos Aires, para proceder a su techado y a ampliar su aforo hasta los 101.000 espectadores para "transformarlo así en el segundo más grande del mundo para un club de fútbol".

Según indicó el club argentino en su página web, ha trabajado durante el último año a 'Schlaich Bergermann Partner' (SBP), la compañía alemana líder mundial en ingeniería de techos para grandes estadios y responsable "de proyectos icónicos" como el Santiago Bernabéu y el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, el Allianz Arena de Múnich o el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, entre otros.

Y siguiendo las recomendaciones de SBP, River convocó a diez empresas de referencia cuyo conocimiento técnico está directamente vinculado con el tipo de estructura requerida para la nueva bandeja 360º y el techo del estadio. La ganadora comenzaría las obras "para la primera semana de abril", apuntó la entidad 'millonaria'.

Este nuevo diseño del Monumental, renombrado ahora Más Momununetal, permitirá incorporar unos 16.000 lugares adicionales en la nueva bandeja "sin coste para socios", llevando de 24.000 a 40.000 las ubicaciones sin cargo extra dentro del estadio.

En este sentido, River subrayó que las nuevas ubicaciones que se incorporarán como parte de esta etapa no tendrán esquemas de preventa ni mecanismos de comercialización anticipada, con el objetivo de fortalecer el acceso de los socios al estadio, que pasará a contar con el 40 por ciento de sus ubicaciones sin aranceles adicionales al pago de la cuota social. Además, el cien por cien de las nuevas butacas adquiridas serán íntegramente rojas y blancas y se utilizarán para formar una bandera 360° en las actuales tribunas altas.

La obra tendrá un plazo aproximado de 36 meses, con un coste estimado que superará los 100 millones de dólares (83,5 millones de euros), aunque el club argentino puntualizó que "el valor exacto del desarrollo se sabrá dependiendo del resultado de la licitación" y que "el proyecto contará con dos fuentes de financiamiento".

La primera será un crédito de largo plazo con entidades financieras internacionales, que ofrecerán tasas preferenciales y un esquema de repago que será solventado con los mismos ingresos que la obra del Monumental generará de manera corriente. Por otra parte, la segunda fuente de ingresos provendrá de un nuevo contrato comercial que involucra distintos activos entre los que se destaca la venta de los derechos del 'naming' por los próximos 10 años. "Tal como ocurrió en la etapa anterior, una combinación de herramientas permitirá afrontar capital e intereses sin comprometer el presupuesto del fútbol", remarcó.

Estas obras de remodelación afectarán "un máximo de tres partidos" como local a River Plate durante los tres años que dure el proyecto e, igualmente, su desarrollo no inteferirá ni afectará el normal desarrollo ni la vida del Barrio River, priorizando "cuidar los intereses de los vecinos involucrados".

"River Plate y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vienen trabajando de manera conjunta y coordinada desde diciembre de 2023 en pos de fortalecer lazos de cooperación y sinergia que han aportado y seguirán aportando mejoras en favor de una convivencia armónica entre estadio y barrio", explicó el club bonaerense que "continúa así su camino de modernización, crecimiento y liderazgo histórico en materia de infraestructura deportiva, consolidando al estadio que soñó Antonio V. Liberti como el más grande e importante de América y una referencia a nivel global".