El Riyadh Air Metropolitano recibió a más de 2,6 millones de espectadores en 2025

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Riyadh Air Metropolitano suma un nuevo hito a su historia, logrando recibir a lo largo de todo el año 2025 a más de 2.600.000 personas con una ocupación media en los partidos cercana al 90 por ciento del aforo, según un comunicado del Atlético de Madrid.

La afición colchonera ha demostrado su fidelidad al equipo un año más, y en 2025, ha acompañado en veintiséis partidos, en los cuales las gradas han tenido una ocupación media cercana al 90 % del aforo. El partido que marca el récord de asistencia en este año es el derbi frente al Real Madrid en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado el 12 de marzo con 69.304 espectadores.

A lo largo de 2025, los aficionados rojiblancos han disfrutado de 21 victorias por parte del primer equipo (16 en Liga y 5 en Champions), y han celebrado 63 goles a favor. Pero los partidos oficiales no han sido el único momento que la hinchada rojiblanca ha compartido con sus futbolistas. También lo hicieron en la Noche de Bienvenida, que sirvió como puesta de largo para la temporada 2025-26, o el entrenamiento abierto al público del pasado mes de octubre, ambos eventos de carácter gratuito para los socios.

Por otra parte, el Metropolitano también batió un récord gracias al partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones que enfrentó a España y Alemania el 2 de diciembre, y que se saldó con victoria para la Selección Española Femenina por 3-0. Un total de 55.843 espectadores animaron al conjunto español, superando así los 32.657 aficionados que se dieron cita en La Cartuja en 2024 en la final de la UEFA Nations League que España disputó ante Francia.