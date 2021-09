Robert Kubica volverá a sustituir a Kimi Raikkonen en Monza

88 KUBICA Robert (pol), Alfa Romeo Racing ORLEN C41, action during the Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2021, 13th round of the 2021 FIA Formula One World Championship from September 3 to 5, 2021 on the Circuit Zandvoort, in Zandvoort, Netherlands - Ph - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press