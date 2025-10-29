Robert Lewandowski y Dani Olmo se ejercitan parcialmente con el grupo

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero polaco Robert Lewandowski y el centrocampista español Dani Olmo se han ejercitado este miércoles de forma parcial con sus compañeros y encaran el tramo final de sus respectivas recuperaciones, con vista a poder formar parte de la convocatoria para el partido del fin de semana contra el Elche CF.

"Robert Lewandowski y Dani Olmo han empezado a formar parte del trabajo con el grupo este miércoles 29 de octubre. Una sesión que también ha servido para preparar el próximo compromiso", anunció el club blaugrana.

Tras un día de descanso, los blaugranas disponibles volvieron al trabajo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Kochen, Eder Aller, Jofre, Dro, A. Fernández y Xavi Espart del Barça Atlètic completaron una sesión que se perdieron Pau Cubarsí y Marcus Rashford, con permiso del club para no ejercitarse con el grupo.

Después de esta sesión, los hombres de Hansi Flick se ejercitarán todos los días hasta llegar al día de partido contra el Elche CF, con la posible buena noticia de las altas médicas de Lewandowski y Olmo y con esa baja por sanción, alargada en el tiempo por la lesión, de Pedri.