Robert Lewandowski priorizó el Barça a cobrar 100 millones por año

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El representante de Robert Lewandowski, Pini Zahavi, ha asegurado que el delantero polaco rechazó en verano de 2024 una oferta de 100 millones de euros anuales al preferir quedarse en el club blaugrana para luchar por LaLiga EA Sports, que logró esta pasada campaña, y una Liga de Campeones que todavía persigue.

"Hace un año sí recibió una oferta concreta. Le ofrecieron más de 100 millones de euros por temporada. ¡Por temporada! Pero él prefirió luchar por LaLiga y la Champions League. Y casi logró ambos objetivos", reconoció Zahavi en una entrevista al medio polaco 'Fakt'.

Para el agente del '9', el Barça es el "lugar en la tierra" para Lewandowski y ha asegurado que es donde se siente "más cómodo", por lo que este verano tampoco escuchará ofertas de fuera y prioriza vivir un nuevo año vestido de blaugrana.

"Además, los clubs de Arabia Saudí están desbordados de jugadores; no saben qué hacer con ellos. Hay límite en el número de extranjeros permitidos, lo que limita sus opciones. Pero Robert no quería jugar allí de todas formas", aseguró su agente.

Robert Lewandowski, ahora plenamente centrado en su cuarta temporada en el FC Barcelona pese a sufrir una leve lesión que le impedirá debutar el sábado en la nueva campaña de LaLiga EA Sports, ha ganado 2 Ligas, 1 Copa del Rey, 2 Supercopas y, a nivel individual, un 'Pichichi' con el FC Barcelona.